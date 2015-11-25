Ёлочка, зажгись! На главной новогодней ёлке Перми засверкали гирлянды

Posted 25 ноября 2015, 05:42
Published 25 ноября 2015, 05:42
Modified 2 марта 2023, 16:42
Updated 2 марта 2023, 16:42
На эспланаде 24 ноября завершился монтаж главной городской ёлки: уже вечером она сияла огнями. Пока только она создает новогоднее настроение в центре Перми. Строительство ледовго городка обещали начать 10 декабря.
Напомним, подготовка к монтажу ёлки началась 3 ноября, каркас начали собирать 14 ноября. Городские власти обещали, что она засияет огнями уже к 1 декабря. Подрядчик справился со своей работой в срок.