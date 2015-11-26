Жители Висима перекрыли движение, из-за отмены «маршруток»

Posted 26 ноября 2015, 13:35
Published 26 ноября 2015, 13:35
Modified 2 марта 2023, 16:42
Updated 2 марта 2023, 16:42
Сегодня в микрорайоне Висим жители перекрыли собой проезжую часть на одном из перекрестков. Поводом для бунта стала отмена маршруток, следовавших до Висима, сообщают пользователи группы «Мой город — Пермь!».
Как сообщали корреспонденту Properm.ru очевидец событий Владимир Ведерников, люди собрались примерно в 17:00, на протяжении часа пермяки перекрывали дорогу, после чего на перекресток прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы освободить проезжую часть. Сейчас движение восстановлено.