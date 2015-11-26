Жители Висима перекрыли движение, из-за отмены «маршруток»

Как сообщали корреспонденту Properm.ru очевидец событий Владимир Ведерников, люди собрались примерно в 17:00, на протяжении часа пермяки перекрывали дорогу, после чего на перекресток прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы освободить проезжую часть. Сейчас движение восстановлено.