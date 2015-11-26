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Posted 26 ноября 2015, 13:35

Published 26 ноября 2015, 13:35

Modified 2 марта 2023, 16:42

Updated 2 марта 2023, 16:42

Жители Висима перекрыли движение, из-за отмены «маршруток»

26 ноября 2015, 13:35
На данный момент движение восстановлено.

Сегодня в микрорайоне Висим жители перекрыли собой проезжую часть на одном из перекрестков. Поводом для бунта стала отмена маршруток, следовавших до Висима, сообщают пользователи группы «Мой город — Пермь!».

Как сообщали корреспонденту Properm.ru очевидец событий Владимир Ведерников, люди собрались примерно в 17:00, на протяжении часа пермяки перекрывали дорогу, после чего на перекресток прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы освободить проезжую часть. Сейчас движение восстановлено.

#Авто
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