В 2016 году на территории Прикамья будет отремонтировано 1512 домов

Posted 27 ноября 2015, 08:50
Published 27 ноября 2015, 08:50
Modified 2 марта 2023, 16:41
Updated 2 марта 2023, 16:41
Сегодня в Законодательном собрании Пермского края прошел круглый стол, на котором выступили представили пермского и кировского отделений Фонда капитального ремонта. Участники озвучивали доклады на тему: «Формирование региональной программы и основных итогах первого года деятельности фонда капитального ремонта».
Как отметила Светлана Токманова, начальник инспекции государственного жилищного надзора, не стоит удивляться тому, что на ремонт кровли сделан большой уклон: «Два года назад в Перми произошел случай со смертельным исходом, когда сошел козырек, тогда на участников были заведены уголовные дела, которые воплотились в реальные сроки. На этом фоне депутаты внесли в перечень работ ремонт кровли зданий».
Стоит отметить, что в качестве критерия формирования программы капитального ремонта был озвучен лишь один пункт: «в первую группу капитального ремонта зданий, попадают дома, которые на момент приватизации первого жилого помещения требовали капитальный ремонт, после этого внутри самой группы очередность задается в соответствии с датой ввода здания в эксплуатацию, его физического износа и.т.д».
В планах Фонда в 2016 году провести ремонт 1512 домов на территории Перми и Пермского края.