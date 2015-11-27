В 2016 году на территории Прикамья будет отремонтировано 1512 домов

Как отметила Светлана Токманова, начальник инспекции государственного жилищного надзора, не стоит удивляться тому, что на ремонт кровли сделан большой уклон: «Два года назад в Перми произошел случай со смертельным исходом, когда сошел козырек, тогда на участников были заведены уголовные дела, которые воплотились в реальные сроки. На этом фоне депутаты внесли в перечень работ ремонт кровли зданий».