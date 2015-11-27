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Posted 27 ноября 2015, 08:50

Published 27 ноября 2015, 08:50

Modified 2 марта 2023, 16:41

Updated 2 марта 2023, 16:41

В 2016 году на территории Прикамья будет отремонтировано 1512 домов

В 2016 году на территории Прикамья будет отремонтировано 1512 домов

27 ноября 2015, 08:50
Фото: Properm.ru.
Об этом заявили члены Фонда капитального ремонта Пермского края.

Сегодня в Законодательном собрании Пермского края прошел круглый стол, на котором выступили представили пермского и кировского отделений Фонда капитального ремонта. Участники озвучивали доклады на тему: «Формирование региональной программы и основных итогах первого года деятельности фонда капитального ремонта».

Игорь Суетин, заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края: — В текущем году в Прикамье был проведен ремонт в 94 домах: 64 на территории Перми и 32 в крае По результатам деятельности наибольшее внимание было уделено ремонту кровли — 48 зданий, на втором месте ремонт систем теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Как отметила Светлана Токманова, начальник инспекции государственного жилищного надзора, не стоит удивляться тому, что на ремонт кровли сделан большой уклон: «Два года назад в Перми произошел случай со смертельным исходом, когда сошел козырек, тогда на участников были заведены уголовные дела, которые воплотились в реальные сроки. На этом фоне депутаты внесли в перечень работ ремонт кровли зданий».

Стоит отметить, что в качестве критерия формирования программы капитального ремонта был озвучен лишь один пункт: «в первую группу капитального ремонта зданий, попадают дома, которые на момент приватизации первого жилого помещения требовали капитальный ремонт, после этого внутри самой группы очередность задается в соответствии с датой ввода здания в эксплуатацию, его физического износа и.т.д».

В планах Фонда в 2016 году провести ремонт 1512 домов на территории Перми и Пермского края.

#Недвижимость#Фонд капитального ремонта
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