В Перми 10-летний мальчик попал под колеса трамвая

Posted 27 ноября 2015, 06:05
Published 27 ноября 2015, 06:05
Modified 2 марта 2023, 16:42
Updated 2 марта 2023, 16:42
Вчера, 26 ноября, в 18:00 в районе остановки «Драмтеатр» трамвай сбил 10-летнего мальчика.
Как пояснили корреспонденту Properm.ru в МУП «Пермгорэлектротранс», ребенок начал перебегать трамвайные пути на красный сигнал светофора. Водитель трамвая применила экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Водитель незамедлительно вызвала скорую помощь и ГИБДД. Мальчик был госпитализирован с переломом ноги, сейчас его жизни ничего не угрожает.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства аварии.