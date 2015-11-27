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Posted 27 ноября 2015, 06:05

Published 27 ноября 2015, 06:05

Modified 2 марта 2023, 16:42

Updated 2 марта 2023, 16:42

В Перми 10-летний мальчик попал под колеса трамвая

27 ноября 2015, 06:05
По имеющейся информации, ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Вчера, 26 ноября, в 18:00 в районе остановки «Драмтеатр» трамвай сбил 10-летнего мальчика.

Как пояснили корреспонденту Properm.ru в МУП «Пермгорэлектротранс», ребенок начал перебегать трамвайные пути на красный сигнал светофора. Водитель трамвая применила экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Водитель незамедлительно вызвала скорую помощь и ГИБДД. Мальчик был госпитализирован с переломом ноги, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства аварии.

#Происшествия
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