В Перми 10-летний мальчик попал под колеса трамвая

Как пояснили корреспонденту Properm.ru в МУП «Пермгорэлектротранс», ребенок начал перебегать трамвайные пути на красный сигнал светофора. Водитель трамвая применила экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Водитель незамедлительно вызвала скорую помощь и ГИБДД. Мальчик был госпитализирован с переломом ноги, сейчас его жизни ничего не угрожает.