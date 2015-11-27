В Соликамске пенсионер пытался зарезать медсестру интерната для престарелых

Posted 27 ноября 2015, 06:34
Published 27 ноября 2015, 06:34
Modified 2 марта 2023, 16:42
Updated 2 марта 2023, 16:42
В Соликамске 65-летний пенсионер из дома-интерната для престарелых и инвалидов стал фигурантом уголовного дела. Как сообщает полиция, он ранил ножом 30-летнюю медсестру. Женщина была госпитализирована с травмой живота. Повреждения оцениваются как тяжкий вред здоровью.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили очевидцев, свидетелей, персонал и собрали необходимые улики. Подозреваемый был задержан. Выяснилось, что ранее пенсионер уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.