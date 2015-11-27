В Соликамске пенсионер пытался зарезать медсестру интерната для престарелых

В Соликамске 65-летний пенсионер из дома-интерната для престарелых и инвалидов стал фигурантом уголовного дела. Как сообщает полиция, он ранил ножом 30-летнюю медсестру. Женщина была госпитализирована с травмой живота. Повреждения оцениваются как тяжкий вред здоровью.