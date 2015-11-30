«Кураж-Бамбей», косплей и ретро-приставки. В Перми прошел первый фестиваль комиксов

Posted 30 ноября 2015, 09:12
Published 30 ноября 2015, 09:12
Modified 2 марта 2023, 16:41
Updated 2 марта 2023, 16:41
Вчера, 29 ноября, в здании Дворца Молодежи прошел гик-фестиваль «КОММИКС и Panic'15». Мероприятие такого уровня проходило в Перми впервые, но вызвало огромный ажиотаж среди местных «гиков». Пермяки могли поучаствовать в многочисленных конкурсах, сразиться в карточные и настольные игры, купить сувениры или просто пообщаться с единомышленниками.
Узнать о создании праздника для всех поклонников поп-культуры мы отправились к организатору фестиваля.
Организатор «КОММИКСа» признался, что создать фестиваль все было достаточно трудно, и его команда на протяжении последних двух суток практически не спит: «До этого у нас не было опыта в организации подобного рода мероприятий. Изначально планировали, что придет около тысячи человек, но по моим ощущениям здесь даже больше!».
В рамках «КОММИКСа» в здании расположилось несколько десятков секций, где каждый мог найти развлечение на свой вкус. Гости фестиваля фотографировались с многочисленными косплеерами, соревновались в Heartstone, рисовали, а также могли опробовать очки виртуальной реальности.
Кроме того, фестиваль аниме «Panic», который проходит в Перми уже в четвертый раз, в этом году проходил вместе с «КОММИКС», тем самым Восток и Запад были соединены в рамках общего праздника. На сцене концертного зала, проходил конкурс косплееров, танцевальные и вокальные выступления, а также дефиле.
Для многих главным событием стал приезд Дениса Колесникова — голоса проекта «Кураж Бамбей». Мастер озвучки знаком многим по таким сериалам как «Теория Большого Взрыва», «Как я встретил вашу маму», «Все ненавидят Криса» и. т д.
На пресс-конференции Денис рассказал, о том как он начал заниматься озвучкой, с какими трудностями приходится сталкиваться и, конечно, «поиграл» голосами известных персонажей.
Как отметил сам Денис, иногда приходится выдумывать фразы, которые трудно перевести с английского. В том числе знаменитая «Бугагашенька» от Шелдона из «ТБВ» и «Ох ты ж ежик!» Маршала из «КЯВВМ» — выдумка Дениса. «Очень трудно подобрать адекватный перевод фраз, так как даже в английских словарях их нет. В жизни я не пользуюсь этими выражениями, все же стараюсь отделять работу от повседневности, но мне очень нравится, что они ушли в народ и нашли там свое место».
В рамках своего тура по городам Денис проводит мастер-классы, на которых каждый желающий может выйти на сцену и попробовать себя в качестве озвучивателя. В Перми собрался целых зал зрителей, что не оставил без внимания Денис.
После мастер-класса все отправились взять автограф и сделать памятное фото, в результате чего в холле организовалась огромная очередь. В это время остальные могли посмотреть новые серии «Теории большого взрыва» и поучаствовать в розыгрыше призов.
Любители «файтингов» и ретро-игр могли насладиться ими как на старых 8-битных приставках, так и на PlayStation 4. Все победители были награждены ценными призами от организаторов.
Кроме того, на мероприятии расположилась секция Lego. В декабре в Перми откроется выставка из кубиков Лего «Город «П».
Еще больше интересного смотрите в нашем видео обзоре.