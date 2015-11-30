«Кураж-Бамбей», косплей и ретро-приставки. В Перми прошел первый фестиваль комиксов

Как отметил сам Денис, иногда приходится выдумывать фразы, которые трудно перевести с английского. В том числе знаменитая «Бугагашенька» от Шелдона из «ТБВ» и «Ох ты ж ежик!» Маршала из «КЯВВМ» — выдумка Дениса. «Очень трудно подобрать адекватный перевод фраз, так как даже в английских словарях их нет. В жизни я не пользуюсь этими выражениями, все же стараюсь отделять работу от повседневности, но мне очень нравится, что они ушли в народ и нашли там свое место».