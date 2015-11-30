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Posted 30 ноября 2015, 10:50

Published 30 ноября 2015, 10:50

Modified 2 марта 2023, 16:41

Updated 2 марта 2023, 16:41

Курс валют в ноябре: Евро сохранил позиции, доллар вырос на три рубля

Курс валют в ноябре: Евро сохранил позиции, доллар вырос на три рубля

30 ноября 2015, 10:50
Фото: Properm.ru
Официальный курс европейской валюты на 1 декабря 2015 года вырос до 70,65 рублей, а американской — до 66,74 рублей.

Центробанк опубликовал официальный курс иностранных валют на 1 декабря 2015 года. Доллар, по сравнению с предудыщим значением, вырос на 50 копеек, евро — на 26 копеек.

За месяц стоимость евро почти не изменилась, при этом на максимальных уровнях курс находился 14 ноября (71,82 рубля). Доллар в ноябре подорожал на три рубля и на конец месяца достиг максимальных значений (66,74 рублей).

По сравнению с началом года евро вырос на 3,3% (или на 2,3 рубля), доллар — на 18,7% (или на 10,5 рублей).

#Банки#Лиза алерт#Евро#Доллар
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