Курс валют в ноябре: Евро сохранил позиции, доллар вырос на три рубля

Posted 30 ноября 2015, 10:50
Published 30 ноября 2015, 10:50
Modified 2 марта 2023, 16:41
Updated 2 марта 2023, 16:41
Центробанк опубликовал официальный курс иностранных валют на 1 декабря 2015 года. Доллар, по сравнению с предудыщим значением, вырос на 50 копеек, евро — на 26 копеек.
За месяц стоимость евро почти не изменилась, при этом на максимальных уровнях курс находился 14 ноября (71,82 рубля). Доллар в ноябре подорожал на три рубля и на конец месяца достиг максимальных значений (66,74 рублей).
По сравнению с началом года евро вырос на 3,3% (или на 2,3 рубля), доллар — на 18,7% (или на 10,5 рублей).