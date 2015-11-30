properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2015, 05:43

Published 30 ноября 2015, 05:43

Modified 2 марта 2023, 16:41

Updated 2 марта 2023, 16:41

На трассе Пермь-Екатеринбург перевернулась «Нива»

30 ноября 2015, 05:43
Водитель находится в больнице.

28 ноября в 09:15 на 70 км автодороги Пермь-Екатеринбург произошло ДТП. По данным госавтоинспекции Кунгура, водитель «Нивы», двигаясь в сторону Перми, не справился с управлением. Машина врезалась в дорожное ограждение слева по ходу движения и опрокинулась на проезжую часть.

В результате ДТП пострадал водитель. С травмами различной степени тяжести его доставили в центральную районную больницу Кунгура. По факту происшествия проводится проверка.

Аналогичная авария недалеко от Кунгура произошла 30 ноября в 01:25. Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира 1992 и 1989 годов рождения.

#Авто
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика