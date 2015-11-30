На трассе Пермь-Екатеринбург перевернулась «Нива»

Posted 30 ноября 2015, 05:43
Published 30 ноября 2015, 05:43
Modified 2 марта 2023, 16:41
Updated 2 марта 2023, 16:41
28 ноября в 09:15 на 70 км автодороги Пермь-Екатеринбург произошло ДТП. По данным госавтоинспекции Кунгура, водитель «Нивы», двигаясь в сторону Перми, не справился с управлением. Машина врезалась в дорожное ограждение слева по ходу движения и опрокинулась на проезжую часть.
В результате ДТП пострадал водитель. С травмами различной степени тяжести его доставили в центральную районную больницу Кунгура. По факту происшествия проводится проверка.
Аналогичная авария недалеко от Кунгура произошла 30 ноября в 01:25. Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира 1992 и 1989 годов рождения.