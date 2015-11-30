На трассе Пермь-Екатеринбург перевернулась «Нива»

Аналогичная авария недалеко от Кунгура произошла 30 ноября в 01:25. Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира 1992 и 1989 годов рождения.