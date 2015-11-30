Сегодня да, завтра нет. Как объединялся Пермский край в СМИ

Новости об образовании Пермского края можно сравнить с новостями о строительстве магазина «Икея» в Перми и о приезде к нам Владимира Путина. Если история с рабочим визитом президента под хэштегом #путиннепонятно благополучно завершилась 25 ноября в Екатеринбурге, то со строительством торговой площадки для знаменитой компании из Швеции тянется уже около 10 лет. Слияние области и автономного округа тоже шло не по прямой линии и не один год: перед твердым «да» было несколько весомых «нет».