Сегодня да, завтра нет. Как объединялся Пермский край в СМИ

Posted 30 ноября 2015, 04:00
Published 30 ноября 2015, 04:00
Modified 2 марта 2023, 16:44
Updated 2 марта 2023, 16:44
Properm.ru продолжает публиковать материалы, посвященные 10-летию образования Пермского края. На этот раз мы проследили историю объединения регионов по публикациям в СМИ до 1 декабря 2005 года.
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Новости об образовании Пермского края можно сравнить с новостями о строительстве магазина «Икея» в Перми и о приезде к нам Владимира Путина. Если история с рабочим визитом президента под хэштегом #путиннепонятно благополучно завершилась 25 ноября в Екатеринбурге, то со строительством торговой площадки для знаменитой компании из Швеции тянется уже около 10 лет. Слияние области и автономного округа тоже шло не по прямой линии и не один год: перед твердым «да» было несколько весомых «нет».
Впервые о возможном объединении Пермской области и автономного округа заговорили в конце 90-х годов. Автором идеи стал пермский политик Андрей Климов, который с этим лозунгом в 1999 году победил на выборах депутата госдумы от Коми-Пермяцкого автономного округа. Об этом писал «Коммерсант». В 2000 году идею подхватил мэр Перми Юрий Трутнев, став кандидатом в губернаторы Пермской области.
ДА.
Первые публикации в интернет-СМИ о возможном объединении регионов появились после победы Трутнева на выборах, в начале 2000-ых. Тогда СМИ цитировали нового губернатора, сообщавшего о юридической проработке вопроса.
В феврале 2001 года «Новый Регион» писал, что вице-губернатор Николай Яшин заявил об объединении в рамках укрупнения субъектов Федерации.
НЕТ.
Поддержку мог оказать комитет по бюджетной политике Госдумы РФ, но из-за неопределенности в дотациях в бюджет Коми возникали споры. Власти не могли определиться, кто возьмет на себя эту ответственность — федеральный или областной бюджет.
В это время полпред президента в ПрФО Сергей Кириенко в интервью «Газете.ру» заверил, что объединение возможно только при согласии жителей обоих регионов. В апреле 2002 года стало известно о политическом скандале. По заверению СМИ, администрация Коми-Пермяцкого автономного округа обвинила Пермскую область в попытке ликвидации КПАО как национально-культурной автономии.
В мае того же года против объединения выступил депутат госдумы РФ от Республики Коми Валерий Марков. В интервью корреспонденту ИА «Комиинформ» он отметил, что такие вопросы стоит рассматривать только в условиях стабильной экономики. Кроме того, по словам депутата, объединение с Пермской областью могло не лучшим образом повлиять на развитие национальной культуры и языка. В июне КПАО посетил Трутнев, после чего разговоры о резком неприятии со стороны коми-пермяков утихли.
ДА.
В сентябре 2002-ого администрации Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере потребительского рынка и развития предпринимательства с целью ликвидировать торговые барьеры между двумя субъектами при гипотетическом объединении.
В феврале 2003 года депутаты ЗС Пермской области и ЗС Коми-Пермяцкого автономного округа обсудили пакет документов по объединению, сообщал корреспондент РИА «Новый регион». Среди них было письмо президенту России Владимиру Путину с ходатайством об объединении Пермской области и Коми-округа.
17 февраля 2003 года губернатор Пермской области Юрий Трутнев и глава Коми-Пермяцкого автономного округа Геннадий Савельев подписали договор и меморандум о создании нового субъекта Российской Федерации. Стороны планировали повысить экономическое благосостояние населения и эффективность государственного управления, а также снизить демографические и социально-экономические диспропорции между областью и округом.
Как писал «Коммерсант», на переходный период, который продлится не менее чем до 1 января 2015 года, должен сохраниться особый порядок бюджетного финансирования Коми-округа из федерального бюджета. Тогда же стороны договорились не переносить административный центр нового субъекта федерации в Кудымкар и не переименовывать регион в Коми-Пермяцкую область.
В марте Владимир Путин разрешил укрупнение регионов. После этого началась разработка механизма объединения, которая должна была завершиться в течение двух-трех месяцев. Тогда же в СМИ появилась информация о вероятном сокращении числа чиновников и завершении деятельности главы автономии Геннадия Савельева.
НЕТ.
В конце марта 2003 года группа жителей Коми-Пермяцкого автономного округа начала сбор средств за проведение «альтернативного» референдума по вопросам объединения округа и Пермской области. Сообщал об этом «Новый компаньон».
По данным «Коммерсанта», информированием населения о рисках округа при объединении с областью занимался общественный координационный совет «О будущности округа». Он был создан экс-спикером законодательного собрания КПАО Иваном Четиным и его единомышленниками. Жителям автономии предлагалось задать четыре вопроса: «Согласны ли вы, чтобы КПАО, который входит в состав Пермской области, оставался субъектом федерации?», «Согласны ли вы изменить статус КПАО на статус Коми-Пермяцкой области?», «Согласны ли вы образовать новый субъект РФ путем объединения КПАО и Республики Коми?» и «Согласны ли вы при образовании нового субъекта РФ ликвидировать КПАО и войти в него муниципальными образованиями города и шести районов?». В итоге законодательное собрание Коми-Пермяцкого автономного округа отвергло предложение инициативной группы о проведении «альтернативного» референдума.
ДА.
В июле 2003 Пермский край появился в интернете. Сайт www.krai.perm.ru, посвященный объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, был создан по инициативе группы журналистов, близких к информационному агентству «Новый регион» и компании «Интернет-Пермь». Ресурс должен был объединить все материалы о процессе объединения в одном месте.
Осенью стало известно, что в обоих округах референдум об объединении назначен на 7 декабря. 31 октября в Пермь прибыл Владимир Путин. По информации «Росбалта», он стал первым за 100 лет главой государства, побывавшим в Коми-Пермяцком автономном округе.
В ноябре президент подписал Указ об осуществлении в 2003–2006 годах комплекса мер по улучшению условий жизни в будущем Пермском крае (о том, что из этого стало реальностью, читайте здесь).
7 декабря 2003 года в округах прошел референдум. «Российская газета» писала, что накануне по благословению епископа Пермского и Соликамского Иринарха в Перми прошел молебен об успехе референдума.
Губернатор Юрий Трутнев на пресс-конференции по итогам голосования назвал результаты «фантастическими». За объединение двух субъектов РФ проголосовало 83,77% избирателей Пермской области, в Коми-Пермяцком автономном округе за объединение высказалось 89,77%.
НЕТ.
Референдум по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа снял все вопросы после 7 декабря 2003. Слияние стало вопросом времени. Но, как выяснилось, процесс оказался не быстрым. Юрий Трутнев сообщил, что подождать придется минимум до декабря 2005 года.
ДА.
В феврале 2004 года Путин внес на рассмотрение в государственную думу проект федерального конституционного закона «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа».
Весной губернатор Пермской области Юрий Трутнев был назначен министром природных ресурсов РФ. Вернувшись в Пермь сдавать дела, он объявил своим приемником Олега Чиркунова. Как писал «Коммерсант», он должен был руководить регионом до выборов первого губернатора Пермского края, которые должны были состояться в декабре 2005 года.
19 марта 2004 года госдума приняла закон об образовании Пермского края сразу в трех чтениях. 24 марта Совет Федерации утвердил федеральный конституционный закон, дав начало объединениям других регионов. По данным «Росбалта», за принятие законопроекта проголосовали 156 сенаторов, при необходимом минимуме 134 голоса. Стало известно, что на карте России 1 декабря 2005 года появится Пермский край.
НЕТ.
Настоящим скандалом завершилось внеочередное заседание Законодательного собрания Коми-Пермяцкого автономного округа в декабре 2004 года. На нем предполагалось принять во втором чтении Закон об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусами. Закон принят не был, а группа депутатов в знак протеста покинула зал заседаний, сообщила «Независимая газета». Больше всего споров вызвало предложение об объединении в муниципальное образование Кудымкара и Кудымкарского района. По мнению депутатов, Кудымкар должен был быть наделен статусом городского округа и напрямую подчиняться властям Пермского края.
ДА.
15 апреля 2005 года Путин провел рабочую встречу с и. о. губернатора Пермской области Олегом Чиркуновым. 1 июля 2005 года Владимир Путин подписал закон об объединении. 21 сентября вновь состоялась рабочая встреча президента и и.о. губернатора. «Политические вопросы, которые долго обсуждались, уже решены. Сейчас самый основной вопрос — экономика», - цитировало Чиркунова информагентство «Regnum».
10 октября 2005 года парламенты Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа утвердили в должности главы Пермского края Олега Чиркунова.
Может все-таки НЕТ?
Как сообщал «Коммерсант», почти единогласному голосованию за Олега Чиркунова не помешала даже неожиданная акция протеста у здания пермского парламента, организованная оппонентами губернатора.
ДА.
Телеканал Т7 передавал, что 24 ноября во втором и третьем чтении был принят бюджет Коми-Пермяцкого автономного округа на 2006 год. В соответствии с федеральным законодательством, в 2006 году в Пермском крае должны были действовать два бюджета — Пермской области и Коми-Пермяцкого округа — с целью поэтапного формирования единой бюджетной системы края и сохранения дотаций из федерального бюджета, предусмотренных для Коми-округа.
Точно ДА.
Все пермские и федеральные СМИ 1 декабря 2005 года сообщали, что пермяки изменили атлас. В стране официально появился Пермский край.
«Я очень надеюсь, что в Пермском крае люди будут жить счастливо, а новая администрация сможет сделать, чтобы в Пермской области появились новые мосты, бассейны, спортивные комплексы, гидростанции, возможно, даже ЦБК. Я считаю, что происшедшее объединение должно стать своеобразной точкой отсчета», — сказал Юрий Трутнев на инаугурации Олега Чиркунова.