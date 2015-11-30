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Posted 30 ноября 2015, 10:27

Published 30 ноября 2015, 10:27

Modified 2 марта 2023, 16:41

Updated 2 марта 2023, 16:41

Сергей Бодров снимет фильм по роману «Сердце Пармы» в двух частях

30 ноября 2015, 10:27
Сюжет
Алексей иванов
Писатель Алексей Иванов обсудил с режиссером сценарий.

Режиссер Сергей Бодров обсудил с писателем Алексеем Ивановым сценарий фильма по роману «Сердце Пармы». Как написала на своей странице в Facebook продюссер писателя Юлия Зайцева, Бодров предложил снять две части.

«Компания «Star Media» и Сергей Бодров предложили делать по «Сердцу пармы» два фильма. Роман большой, фактуры много, и в одну картину все не вместить. Вот и договорились разделить историю на две части. Сначала выпустить один фильм, а потом снимать продолжение», — уточнила Юлия Зайцева.

Напомним, компания «Star Media» подписала контракт с режиссером Сергеем Бодровым на съемки фильма по роману Алексея Иванова «Сердце Пармы». В прошлом году компания приобрела у известного российского писателя права на экранизацию бестселлера. Сергей Бодров планирует закончить сценарий к концу этого года.

На протяжении последних десяти лет «Сердцем Пармы» активно интересовались ведущие российские кинокомпании. «Централ Партнершип» даже купила права. Планировалось, что снимать будет режиссер «Бригады» Алексей Сидоров, но проект так и не состоялся. Тогда Алексей Иванов решил продать права на экранизацию другой компании.

Знаменитый российский режиссер, двукратный номинант на «Оскар» Сергей Бодров последние годы работает в Голливуде, но ради съемок фильма по книге известного уральского писателя планирует вернуться в Россию.

#Общество#Алексей иванов
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