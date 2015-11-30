Сергей Бодров снимет фильм по роману «Сердце Пармы» в двух частях

«Компания «Star Media» и Сергей Бодров предложили делать по «Сердцу пармы» два фильма. Роман большой, фактуры много, и в одну картину все не вместить. Вот и договорились разделить историю на две части. Сначала выпустить один фильм, а потом снимать продолжение», — уточнила Юлия Зайцева.