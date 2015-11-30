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Posted 30 ноября 2015, 12:21

Published 30 ноября 2015, 12:21

Modified 2 марта 2023, 16:41

Updated 2 марта 2023, 16:41

У каждого одиннадцатого заемщика на руках три и более действующих кредитов

У каждого одиннадцатого заемщика на руках три и более действующих кредитов

30 ноября 2015, 12:21
Фото: Properm.ru.
В Пермском крае таких насчитывается более 55 тыс. человек.

Количество заемщиков, имеющих три и более одновременно действующих кредитов, сократилось в России почти на 2 млн человек. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). «Это стало следствием концентрации внимания банков на существующих клиентах и более строгого отношения к попыткам получить новый кредит при наличии действующего», — считают в НБКИ.


По состоянию на 1 октября 2015 года действующие кредитные обязательства имеют 35,4 млн россиян. При этом 4,9 млн (13,8%) одновременно обслуживают два кредита, а 3,1 млн (8,8%) — три и более. На начало года таких заемщиков было больше: с двумя действующими кредитами — 6,2 млн (15,6%), а с тремя и более — 4,9 млн (12,3%).

По данным НБКИ, в Пермском крае насчитывается более 90 тыс. заемщиков с двумя кредитами, при этом их количество с начала года уменьшилось почти на 30%. Три и более кредитов имеют 55,6 тыс. жителей Прикамья, за 9 месяцев их стало меньше на целых 40%.

#Мнения#Банки#Кредитование населения
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