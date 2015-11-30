У каждого одиннадцатого заемщика на руках три и более действующих кредитов



По состоянию на 1 октября 2015 года действующие кредитные обязательства имеют 35,4 млн россиян. При этом 4,9 млн (13,8%) одновременно обслуживают два кредита, а 3,1 млн (8,8%) — три и более. На начало года таких заемщиков было больше: с двумя действующими кредитами — 6,2 млн (15,6%), а с тремя и более — 4,9 млн (12,3%).