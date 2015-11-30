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Posted 30 ноября 2015, 04:54

Published 30 ноября 2015, 04:54

Modified 2 марта 2023, 16:41

Updated 2 марта 2023, 16:41

В Березовском за пьяную поножовщину осудили мужчину

В Березовском за пьяную поножовщину осудили мужчину

30 ноября 2015, 04:54
Фото: Properm.ru.
Суд назначил ему наказание в виде двух лет в колонии общего режима.

В Березовском районе за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия осудили 43-летнего мужчину.

Как сообщает пресс-служба полиции, в июле этого года в дежурную часть поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним привезли 47-летнего мужчину с ножевыми ранениями живота. Было установлено, что накануне пострадавший выпивал со своим знакомым, в результате чего произошла ссора, во время которой злоумышленник несколько раз ударил мужчину ножом.

В короткие сроки подозреваемого задержали, после чего он полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет в колонии общего режима.

#Происшествия
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