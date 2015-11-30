В Березовском за пьяную поножовщину осудили мужчину

Как сообщает пресс-служба полиции, в июле этого года в дежурную часть поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним привезли 47-летнего мужчину с ножевыми ранениями живота. Было установлено, что накануне пострадавший выпивал со своим знакомым, в результате чего произошла ссора, во время которой злоумышленник несколько раз ударил мужчину ножом.