properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2015, 12:52

Published 30 ноября 2015, 12:52

Modified 2 марта 2023, 16:41

Updated 2 марта 2023, 16:41

В Прикамье прошел традиционный учительский бал

В Прикамье прошел традиционный учительский бал

30 ноября 2015, 12:52
Фото: Properm.ru.
Этот праздник стал своеобразным мероприятием в среде образовательных проектов Законодательного Собрания по поддержке талантливых педагогов.

В минувшую пятницу педагоги южных территорий Прикамья собрались на традиционный учительский бал, где в праздничной обстановке подвели итоги и встретились с первыми руководителями края. Так в октябре многие из участников бала провели Парламентские уроки, направленные на воспитание у детей любви к своей Родине. Десятый год подряд депутаты вышли в школы к ребятам с инициативой создания социальных проектов, направленных на развитие Пермского края.

По инициативе председателя Законодательного Собрания Пермского края Валерия Сухих пятый раз учителя Осинского, Бардымского, Еловского и Чайковского районов собираются вместе, чтобы пообщаться и провести время в кругу единомышленников. Еще одна традиция, награждать лучших в профессии. Номинаций множество, и организаторы стараются отметить не только педагогов, но и целые коллективы.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: - Хорошо, что это нравится и учителям. Это является дополнительным мотивом для их повышения квалификации и совершенствования профессионального мастерства. Ну, и в целом, сама форма проведения и подведения итогов, она интересна, она содержательна, она вдохновляет, воодушевляет. И все с большим удовольствием и радостью принимают в этом мероприятии участие.
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика