В Прикамье прошел традиционный учительский бал

Posted 30 ноября 2015, 12:52
Published 30 ноября 2015, 12:52
Modified 2 марта 2023, 16:41
Updated 2 марта 2023, 16:41
В минувшую пятницу педагоги южных территорий Прикамья собрались на традиционный учительский бал, где в праздничной обстановке подвели итоги и встретились с первыми руководителями края. Так в октябре многие из участников бала провели Парламентские уроки, направленные на воспитание у детей любви к своей Родине. Десятый год подряд депутаты вышли в школы к ребятам с инициативой создания социальных проектов, направленных на развитие Пермского края.
По инициативе председателя Законодательного Собрания Пермского края Валерия Сухих пятый раз учителя Осинского, Бардымского, Еловского и Чайковского районов собираются вместе, чтобы пообщаться и провести время в кругу единомышленников. Еще одна традиция, награждать лучших в профессии. Номинаций множество, и организаторы стараются отметить не только педагогов, но и целые коллективы.