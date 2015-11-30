В Прикамье прошел традиционный учительский бал

В минувшую пятницу педагоги южных территорий Прикамья собрались на традиционный учительский бал, где в праздничной обстановке подвели итоги и встретились с первыми руководителями края. Так в октябре многие из участников бала провели Парламентские уроки, направленные на воспитание у детей любви к своей Родине. Десятый год подряд депутаты вышли в школы к ребятам с инициативой создания социальных проектов, направленных на развитие Пермского края.