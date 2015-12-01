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Posted 1 декабря 2015, 04:54

Published 1 декабря 2015, 04:54

Modified 2 марта 2023, 16:41

Updated 2 марта 2023, 16:41

На Чкалова пассажир, выходивший из автобуса, упал под колеса

1 декабря 2015, 04:54
Мужчина находится в больнице.

Вчера, 30 ноября, в 21:00 на остановке Чкалова под колеса автобуса «Мерседес» попал мужчина.

«На Чкалова автобус переехал человека. Пострадавший предварительно был пьян», — сообщил один из пассажиров в группе «Подслушано Пермь».

Как пояснили корреспонденту Properm.ru в пермской госавтоинспекции, водитель автобуса №22 при начале движения не убедился в безопасности маневра. Пассажир, выходивший из средней двери, упал под колеса.

Пострадавшего госпитализировали с переломом межмыщелкового возвышения и обширной скальпированной раной голени и бедра. О том, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, официально не подтверждается.

#Происшествия#Сбитый пешеход
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