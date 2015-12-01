На Чкалова пассажир, выходивший из автобуса, упал под колеса

Posted 1 декабря 2015, 04:54
Published 1 декабря 2015, 04:54
Modified 2 марта 2023, 16:41
Updated 2 марта 2023, 16:41
Вчера, 30 ноября, в 21:00 на остановке Чкалова под колеса автобуса «Мерседес» попал мужчина.
«На Чкалова автобус переехал человека. Пострадавший предварительно был пьян», — сообщил один из пассажиров в группе «Подслушано Пермь».
Как пояснили корреспонденту Properm.ru в пермской госавтоинспекции, водитель автобуса №22 при начале движения не убедился в безопасности маневра. Пассажир, выходивший из средней двери, упал под колеса.
Пострадавшего госпитализировали с переломом межмыщелкового возвышения и обширной скальпированной раной голени и бедра. О том, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, официально не подтверждается.