В Перми автобусы маршрута №37 станут ходить чаще

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, с 1 декабря вводится новое расписание на автобусном маршруте №37 «Улица Мильчакова — станция Пермь-2». Интервалы движения в часы пик сократятся почти вдвое, с 25 минут до 10-15 минут. Кроме того, маршрут будет начинать свою работу на 47 минут раньше. От остановки «Станция Пермь-2» первый автобус будет отправляться в 05:55, от остановки «Улица Мильчакова» - в 06:20.