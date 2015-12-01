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Posted 1 декабря 2015, 06:18

Published 1 декабря 2015, 06:18

Modified 2 марта 2023, 16:41

Updated 2 марта 2023, 16:41

В Перми автобусы маршрута №37 станут ходить чаще

В Перми автобусы маршрута №37 станут ходить чаще

1 декабря 2015, 06:18
Фото: Properm.ru.
Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

На автобусном маршруте №37 увеличивается количество автобусов.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, с 1 декабря вводится новое расписание на автобусном маршруте №37 «Улица Мильчакова — станция Пермь-2». Интервалы движения в часы пик сократятся почти вдвое, с 25 минут до 10-15 минут. Кроме того, маршрут будет начинать свою работу на 47 минут раньше. От остановки «Станция Пермь-2» первый автобус будет отправляться в 05:55, от остановки «Улица Мильчакова» - в 06:20.

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