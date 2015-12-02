Опасный груз! В пермском аэропорту таможенники изъяли бутылку молока из Турции

Posted 2 декабря 2015, 04:38
Published 2 декабря 2015, 04:38
Modified 2 марта 2023, 16:40
Updated 2 марта 2023, 16:40
Вчера, 1 декабря, в аэропорту «Большое Савино» таможенники изъяли опасный подкарантинный продукт из Турции — бутылку молока 0,75 л.
Как сообщает Роспотребнадзор, сотрудники ведомства забрали молоко на экспертизу, а после уничтожили в соответствии с действующим ограничением, направленным на защиту от заноса на территорию страны возбудителя ящура.
В отношении пермяка, привезшего запрещенный продукт в Россию, возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ.