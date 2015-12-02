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Posted 2 декабря 2015, 04:38

Published 2 декабря 2015, 04:38

Modified 2 марта 2023, 16:40

Updated 2 марта 2023, 16:40

Опасный груз! В пермском аэропорту таможенники изъяли бутылку молока из Турции

2 декабря 2015, 04:38
В отношении пассажира, привезшего запретный груз в Россию возбуждено административное дело.

Вчера, 1 декабря, в аэропорту «Большое Савино» таможенники изъяли опасный подкарантинный продукт из Турции — бутылку молока 0,75 л.

Как сообщает Роспотребнадзор, сотрудники ведомства забрали молоко на экспертизу, а после уничтожили в соответствии с действующим ограничением, направленным на защиту от заноса на территорию страны возбудителя ящура.

В отношении пермяка, привезшего запрещенный продукт в Россию, возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ.

#Происшествия#Таможня#Россельхознадзор
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