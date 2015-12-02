Уголовное дело в отношении «дикой автоледи» передано в суд

Позже выяснилось, что вечером 17 мая 2015 года на перекрестке улиц Екатерининская и Попова она «умышленно учинила конфликт с незнакомым мужчиной», который находился в своем автомобиле. Сначала девушка ударила по дверному стеклу, а когда потерпевший вышел из машины, нанесла ему несколько ударов по лицу и ногам. Какое-то время мужчина пытался успокоить девушку, но безрезультатно. Тогда потерпевший сел в автомобиль и вызвал полицию. При этом он сидел так, что его нога находилась снаружи. В этот момент Ефимова несколько раз ударила его по ноге дверью автомобиля, остановили ее прохожие. За это суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на восемь месяцев.