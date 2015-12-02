Уголовное дело в отношении «дикой автоледи» передано в суд

Posted 2 декабря 2015, 07:35
Published 2 декабря 2015, 07:35
Modified 2 марта 2023, 16:40
Updated 2 марта 2023, 16:40
В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении участницы дорожного конфликта, получившую прозвище «дикая автоледи». Как сообщают в полиции, Анна призналась, что спровоцировала конфликт и покинула место ДТП из-за отсутствия водительского удостоверения. Материалы уголовного дела направлены в Свердловский районный суд. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, девушка уже провела 14 суток в спецприемнике МВД за административное правонарушение. Поводом стало ДТП, произошедшее 30 мая на улице Чкалова. Тогда Анна Ефимова нанесла несколько ударов женщине в лицо. Свидетелями произошедшего стали маленькие дети потерпевшей.
Позже выяснилось, что вечером 17 мая 2015 года на перекрестке улиц Екатерининская и Попова она «умышленно учинила конфликт с незнакомым мужчиной», который находился в своем автомобиле. Сначала девушка ударила по дверному стеклу, а когда потерпевший вышел из машины, нанесла ему несколько ударов по лицу и ногам. Какое-то время мужчина пытался успокоить девушку, но безрезультатно. Тогда потерпевший сел в автомобиль и вызвал полицию. При этом он сидел так, что его нога находилась снаружи. В этот момент Ефимова несколько раз ударила его по ноге дверью автомобиля, остановили ее прохожие. За это суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на восемь месяцев.