В Перми из-за льда на посадочной полосе не смогли приземлиться два самолета

Posted 2 декабря 2015, 08:02
Published 2 декабря 2015, 08:02
Modified 2 марта 2023, 16:40
Updated 2 марта 2023, 16:40
Ночью в пермском аэропорту не смогли приземлиться два самолета. Как сообщает «Рифей Пермь», из-за гололеда на взлетно-посадочной полосе рейс «Москва — Пермь» авиакомпании «Победа» и рейс «Санкт-Петербург — Пермь» авиакомпании «Россия» были отправлены на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбург.
Спустя три часа оба борта вернулись в Пермь. Пермский аэропорт работает в обычном режиме.