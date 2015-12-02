В Перми из-за льда на посадочной полосе не смогли приземлиться два самолета

Ночью в пермском аэропорту не смогли приземлиться два самолета. Как сообщает «Рифей Пермь», из-за гололеда на взлетно-посадочной полосе рейс «Москва — Пермь» авиакомпании «Победа» и рейс «Санкт-Петербург — Пермь» авиакомпании «Россия» были отправлены на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбург.