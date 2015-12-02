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Posted 2 декабря 2015, 08:02

Published 2 декабря 2015, 08:02

Modified 2 марта 2023, 16:40

Updated 2 марта 2023, 16:40

В Перми из-за льда на посадочной полосе не смогли приземлиться два самолета

2 декабря 2015, 08:02
Оба были отправлены на аэродром в Екатеринбург.

Ночью в пермском аэропорту не смогли приземлиться два самолета. Как сообщает «Рифей Пермь», из-за гололеда на взлетно-посадочной полосе рейс «Москва — Пермь» авиакомпании «Победа» и рейс «Санкт-Петербург — Пермь» авиакомпании «Россия» были отправлены на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбург.

Спустя три часа оба борта вернулись в Пермь. Пермский аэропорт работает в обычном режиме.

#Происшествия
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