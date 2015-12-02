В Перми полиция задержала четырех девочек, гуляющих по железнодорожным путям

Posted 2 декабря 2015, 04:58
Published 2 декабря 2015, 04:58
Modified 2 марта 2023, 16:40
Updated 2 марта 2023, 16:40
30 ноября, четыре ученицы 7-го класса одной из пермских школ были задержаны полицейскими на железнодорожных путях рядом со станцией «Пермь-II».
Как сообщает транспортная полиция, девочек увидел машинист поезда и сообщил, что они накладывают на железнодорожные пути посторонние предметы. После задержания выяснилось, что им по 12 и 13 лет. Как рассказали сами подростки, они просто гуляли и пришли посмотреть на поезда.
Полиция провела с ними и их родителями профилактическую беседу. Сейчас решает вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.