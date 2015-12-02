properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря 2015, 04:58

Published 2 декабря 2015, 04:58

Modified 2 марта 2023, 16:40

Updated 2 марта 2023, 16:40

В Перми полиция задержала четырех девочек, гуляющих по железнодорожным путям

В Перми полиция задержала четырех девочек, гуляющих по железнодорожным путям

2 декабря 2015, 04:58
Фото: Properm.ru
По их словам, девочки просто гуляли и пришли посмотреть на поезда.

30 ноября, четыре ученицы 7-го класса одной из пермских школ были задержаны полицейскими на железнодорожных путях рядом со станцией «Пермь-II».

Как сообщает транспортная полиция, девочек увидел машинист поезда и сообщил, что они накладывают на железнодорожные пути посторонние предметы. После задержания выяснилось, что им по 12 и 13 лет. Как рассказали сами подростки, они просто гуляли и пришли посмотреть на поезда.

Полиция провела с ними и их родителями профилактическую беседу. Сейчас решает вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

#Происшествия#Ребенок в опасности
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика