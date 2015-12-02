В Перми полиция задержала четырех девочек, гуляющих по железнодорожным путям

Как сообщает транспортная полиция, девочек увидел машинист поезда и сообщил, что они накладывают на железнодорожные пути посторонние предметы. После задержания выяснилось, что им по 12 и 13 лет. Как рассказали сами подростки, они просто гуляли и пришли посмотреть на поезда.