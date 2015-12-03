Суд признал недействительным муниципальный контракт на отлов собак

Posted 3 декабря 2015, 10:48
Published 3 декабря 2015, 10:48
Modified 2 марта 2023, 16:40
Updated 2 марта 2023, 16:40
В конце ноября Арбитражный суд Пермского края рассмотрел дело по иску
Благотворительного фонда защиты животных «Верность» к Пермской городской службой по регулированию численности безнадзорных собак и кошек и к ИП Владимиру Мальчикову. В качестве специалистов были привлечены УФАС по Пермскому краю и Управление по экологии и природопользованию Перми.
Зоозащитники требовали признать контракт на 1 млн 472 тыс. рублей между муниципальной службой и предпринимателем на отлов животных недействительным. Представители фонда указали, что при выборе подрядчика не были соблюдены требования Закона о закупках: количество участников было необоснованно сокращено до одного. Истец также указал, что нет доказательств того, что обстановка на территории города может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы.
Суд с этой позицией согласился. Иск был удовлетворен, контракт признан недействительным. Ответчики обязаны выплатить по 3 тыс. рублей в пользу Благотворительного фонда защиты животных «Верность».