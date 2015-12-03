properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря 2015, 10:48

Published 3 декабря 2015, 10:48

Modified 2 марта 2023, 16:40

Updated 2 марта 2023, 16:40

Суд признал недействительным муниципальный контракт на отлов собак

Суд признал недействительным муниципальный контракт на отлов собак

3 декабря 2015, 10:48
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Муниципальный приют для животных
Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек нарушила Закон о закупках.

В конце ноября Арбитражный суд Пермского края рассмотрел дело по иску
Благотворительного фонда защиты животных «Верность» к Пермской городской службой по регулированию численности безнадзорных собак и кошек и к ИП Владимиру Мальчикову. В качестве специалистов были привлечены УФАС по Пермскому краю и Управление по экологии и природопользованию Перми.

Зоозащитники требовали признать контракт на 1 млн 472 тыс. рублей между муниципальной службой и предпринимателем на отлов животных недействительным. Представители фонда указали, что при выборе подрядчика не были соблюдены требования Закона о закупках: количество участников было необоснованно сокращено до одного. Истец также указал, что нет доказательств того, что обстановка на территории города может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы.

Суд с этой позицией согласился. Иск был удовлетворен, контракт признан недействительным. Ответчики обязаны выплатить по 3 тыс. рублей в пользу Благотворительного фонда защиты животных «Верность».

#Общество#Муниципальный приют для животных#Отлов собак#Отлов#Отлов животных
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика