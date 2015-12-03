Суд признал недействительным муниципальный контракт на отлов собак

Зоозащитники требовали признать контракт на 1 млн 472 тыс. рублей между муниципальной службой и предпринимателем на отлов животных недействительным. Представители фонда указали, что при выборе подрядчика не были соблюдены требования Закона о закупках: количество участников было необоснованно сокращено до одного. Истец также указал, что нет доказательств того, что обстановка на территории города может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы.