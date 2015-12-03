В Кунгуре пьяный водитель «Фольксвагена» вылетел в кювет

Posted 3 декабря 2015, 07:13
Published 3 декабря 2015, 07:13
Modified 2 марта 2023, 16:40
Updated 2 марта 2023, 16:40
3 декабря в 00:30 в Кунгуре на улице Шоссейная произошло ДТП. По предварительным данным краевой госавтоинспекции, 28-летний водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением. Машина опрокинулась в правый кювет по ходу движения.
В результате аварии водитель был госпитализирован с множественными травмами. Сотрудниками ГИБДД установлено, что у мужчины нет водительских прав. По версии полиции, водитель был пьян, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования.