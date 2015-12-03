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Posted 3 декабря 2015, 07:13

Published 3 декабря 2015, 07:13

Modified 2 марта 2023, 16:40

Updated 2 марта 2023, 16:40

В Кунгуре пьяный водитель «Фольксвагена» вылетел в кювет

3 декабря 2015, 07:13
В ГИБДД уточняют, что у мужчины нет водительских прав.

3 декабря в 00:30 в Кунгуре на улице Шоссейная произошло ДТП. По предварительным данным краевой госавтоинспекции, 28-летний водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением. Машина опрокинулась в правый кювет по ходу движения.

В результате аварии водитель был госпитализирован с множественными травмами. Сотрудниками ГИБДД установлено, что у мужчины нет водительских прав. По версии полиции, водитель был пьян, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

#Авто#Пьяный за рулем
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