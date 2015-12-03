Застраивать квартал рядом с ДКЖ будет компания из Удмуртии

По данным издания, собственник территории уже сменился — с августа этого года площадка принадлежит ООО «ИПСК «УралДомСтрой». Компания зарегистрирована в Ижевске, создана в июле этого года, гендиректором и учредителем является Алексей Чулкин. Ему также принадлежат доли еще в ряде обществ, зарегистрированных в Ижевске, в том числе ООО «УралДомСтрой» (100%). Кроме того, Алексей Чулкин владеет долями в компаниях, занимающихся добычей сырой нефти и попутного газа. Весной этого года он стал собственником пермского ООО «Георесурс-М», основной вид деятельности которого также добыча сырой нефти и природного газа. Также Чулкин также является депутатом гордумы Ижевска (фракция «Единая Россия»).