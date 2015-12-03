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Posted 3 декабря 2015, 07:14

Published 3 декабря 2015, 07:14

Modified 2 марта 2023, 16:40

Updated 2 марта 2023, 16:40

Застраивать квартал рядом с ДКЖ будет компания из Удмуртии

Застраивать квартал рядом с ДКЖ будет компания из Удмуртии

3 декабря 2015, 07:14
Фото: Properm.ru.
Сейчас проект находится в стадии эскизной проработки. Планируется, что в квартале №746 появится жилой комплекс из восьми домов переменной этажности с подземным паркингом. Общая жилая площадь — порядка 40 тыс. кв. м

Площадку в квартале №746, которую в 2011 году получило ООО «Стройконтракт» на торгах по развитию застроенных территорий, теперь будет осваивать новый девелопер, сообщает «Ъ».

Участок ранее был выставлен на продажу, в характеристиках этого актива было указано, что территория состоит из семи участков, их общая площадь составляет 2 га, стартовая цена — от 250 млн рублей. Сейчас идет разработка архитектурной концепции, на этой территории предполагается реализовать новый девелоперский проект.

«Кто бы ни осваивал эту территорию, главная ее сложность — это ограничения, которые не позволяют строить здесь дома выше шести этажей. Мы провели расселение, разработали проект планировки, выкупили участки в собственность. Но при действующих нормативах здесь можно разместить только элитное жилье, а с учетом экономической ситуации это нецелесообразно», — считает совладелец холдинга «Стройконтракт» Юрия Гилея. Сославшись на эти причины компания стала рассматривать вариант выхода из проекта.

По данным издания, собственник территории уже сменился — с августа этого года площадка принадлежит ООО «ИПСК «УралДомСтрой». Компания зарегистрирована в Ижевске, создана в июле этого года, гендиректором и учредителем является Алексей Чулкин. Ему также принадлежат доли еще в ряде обществ, зарегистрированных в Ижевске, в том числе ООО «УралДомСтрой» (100%). Кроме того, Алексей Чулкин владеет долями в компаниях, занимающихся добычей сырой нефти и попутного газа. Весной этого года он стал собственником пермского ООО «Георесурс-М», основной вид деятельности которого также добыча сырой нефти и природного газа. Также Чулкин также является депутатом гордумы Ижевска (фракция «Единая Россия»).

Как пояснили изданию в пресс-службе «УралДомСтрой», компания в ближайшей перспективе выходит на рынок Пермского края и приступит к застройке участка в микрорайоне Парковый, в непосредственной близости от Дома культуры железнодорожников. Сейчас проект находится в стадии эскизной проработки.

Согласно предварительному проекту, это будет жилой комплекс из восьми домов переменной этажности с подземным паркингом. Общая жилая площадь — порядка 40 тыс. кв. м. Комплекс будет выдержан в концепции «голландского квартала», что предполагает сдержанный архитектурный стиль, использование натуральных цветов в оформлении фасадов.

#Недвижимость#Дкж#Жилой комплекс
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