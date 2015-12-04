В ПНИПУ прошел отборочный этап Чемпионата «ЕвроХим» по решению инженерных кейсов

Posted 4 декабря 2015, 10:45
Published 4 декабря 2015, 10:45
Modified 2 марта 2023, 16:40
Updated 2 марта 2023, 16:40
Завершился отборочный этап Чемпионата по решению инженерных кейсов, который уже второй год проводит компания «ЕвроХим» совместно с фондом «Надежная смена» и молодежным форумом лидеров горного дела. В этом году он проходил в стенах Пермского национального исследовательского политехнического университета. Попробовать свои силы в решении сложных производственных задач заявились более шестидесяти студентов ПНИПУ и Березниковского филиала Пермского политехнического университета.
Представленные проекты решений оценивали эксперты — преподаватели вуза и специалисты Усольского калийного комбината.
Перед началом мероприятия директор института калия Владимир Асанов пожелал успехов участникам: «Опыт прошлого года показал, что, даже не смотря на различие в специализации, горняки, химики, технологи, механики показывают очень интересные оригинальные решения, которые в будущем помогут вам применить свой опыт в трудовой деятельности. Это первый опыт ваших самостоятельных решений, первая ступень. Я вас поздравляю с началом вашей будущей трудовой деятельности, с началом Отборочного этапа Чемпионата, и желаю вам всем успеха».
11 команд в течение четырех часов представляли экспертам и присутствующим в зале свои варианты решений по разработке открытого карьера или добычи калийных удобрений применительно к заданным практическим условиям кейсов, и отвечали на вопросы. Некоторые студенты уже принимали участие в подобных мероприятиях. Илья Филимоновых, студент ПНИПУ «Лично я уже участвую в четвертый раз в кейсах, участвовал во всероссийском чемпионате. Я считаю, что это будет полезно для моей будущей карьеры в «ЕвроХиме», ну и мне это просто интересно».
Кто же станет победителем отборочного тура? «Руби руду», «Горняки», «Дрожь земли» или «Горные механики» … ? В том, что эти ребята готовы работать в компании, нет сомнения. Многие из участников Чемпионата не понаслышке знают о холдинге «ЕвроХим», который владеет предприятиями по выпуску минеральных удобрений не только в России, но и за рубежом. Но без погружения с головы до ног в «подземный» производственный процесс, никогда не познаешь горное дело — уверены эксперты и преподаватели ПНИПУ.
Для большего погружения в будущую профессию, на этаже учебного корпуса ПНИПУ, где обучаются студенты — калийщики, компания «ЕвроХим» оформила холл в корпоративном стиле. Студентам явно здесь нравится.
Вообще, руководство «политеха» уверено — сегодня студенты не выбирают ВУЗ, они выбирают компанию, в которой хотели бы работать. Поэтому процесс подготовки будущих кадров в «ЕвроХиме» начинается уже со школьной скамьи, а продолжается в ВУзе.
«У нас взаимовыгодное сотрудничество с компанией «Еврохим». Компания ведет агрессивную, в хорошем смысле, политику по работе с будущими кадрами. Присутствие «ЕвроХим» на уральской земле не столь долгое но, тем не менее, очень эффективное. Практически с первых дней появления здесь, компанией были установленны очень тесные контакты с нами с вузом в части подготовки специалистов. И та эффективная работа, которую удалось совместно выстроить к сегодняшнему дню — является эталонным примером, как нужно работать по линии вуз-предприятие» — уверен Николай Шевелев.
На отборочном этапе по сумме баллов эксперты лучшим признали выступление команды с символичным названием «Горняки». Ребята получили главный приз — поездку в Москву на финал Чемпионата по решению кейсов компании «Еврохим». Второе место присуждено команде «Соль Земли», а 3 –е команде «Руби руду».
Компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко проводит Чемпионат по решению кейсов в 10 ведущих вузах России. В этом году в нем принимают участие более 500 студентов. Победители Чемпионата пройдут практику и обучение на одном из предприятий компании, получат приглашение на Слет Молодых специалистов, а также станут участниками финала Международного Инженерного Чемпионата «Case-in» в 2016 году.