В ПНИПУ прошел отборочный этап Чемпионата «ЕвроХим» по решению инженерных кейсов

11 команд в течение четырех часов представляли экспертам и присутствующим в зале свои варианты решений по разработке открытого карьера или добычи калийных удобрений применительно к заданным практическим условиям кейсов, и отвечали на вопросы. Некоторые студенты уже принимали участие в подобных мероприятиях. Илья Филимоновых, студент ПНИПУ «Лично я уже участвую в четвертый раз в кейсах, участвовал во всероссийском чемпионате. Я считаю, что это будет полезно для моей будущей карьеры в «ЕвроХиме», ну и мне это просто интересно».