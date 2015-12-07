В Москве будут судить бывших руководителей ГУФСИН по Пермскому краю Соколова и Бабенко

Сотрудники ФСИН и предприниматель предложили организовать новое осуждение этого лица за якобы совершенное в колонии преступление, в связи с чем срок его пребывания в местах лишения свободы был бы существенно увеличен. Свои услуги чиновники оценили в 9,8 млн рублей.