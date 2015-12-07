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Posted 7 декабря 2015, 19:00

Published 7 декабря 2015, 19:00

Modified 2 марта 2023, 16:38

Updated 2 марта 2023, 16:38

В Москве будут судить бывших руководителей ГУФСИН по Пермскому краю Соколова и Бабенко

В Москве будут судить бывших руководителей ГУФСИН по Пермскому краю Соколова и Бабенко

7 декабря 2015, 19:00
Фото: Properm.ru.
Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено Дорогомиловский районный суд. Следственные органы обвиняют чиновников в мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ГУ ФСИН России по Пермскому краю Олега Бабенко, бывшего руководителя ГУ ФСИН России по Пермскому краю Александра Соколова, а также заместителя директора ООО «Националь» Перми Владимира Мохового.

Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным ведомства, обвиняемые решили извлечь личную выгоду из проблемы обратившегося к ним за помощью жителя столицы. Будучи потерпевшим по уголовному делу, он получал угрозы от имени осужденного, отбывающего длительный срок лишения свободы в одном из исправительных учреждений Пермского края.

Сотрудники ФСИН и предприниматель предложили организовать новое осуждение этого лица за якобы совершенное в колонии преступление, в связи с чем срок его пребывания в местах лишения свободы был бы существенно увеличен. Свои услуги чиновники оценили в 9,8 млн рублей.

Деньги Бабенко, Соколов и Моховой получали от потерпевшего в ходе личных встреч в Москве в течение пяти лет — с декабря 2008 года по март 2014 года.

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд для рассмотрения. Обвиняемые Бабенко и Соколов сейчас находятся под стражей. В отношении Мохового избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, 4 июня 2015 года появилась информация о том, что бывшего начальника краевого ГУФСИН объявили в федеральный розыск, 3 июля Александр Соколов был арестован.

#Происшествия#Гуфсин
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