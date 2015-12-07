Виктор Басаргин рассказал Владимиру Путину о реализуемых в крае инвестиционных проектах

«По «Фотонике» — одно из наших предприятий, тоже подписали специнвестконтракт, и есть определённое достижение — это волоконные изделия. Новое предприятие, которое запустили буквально год назад в рамках нашего инженерного форума. Вы помните, я говорил по поводу технологии: сегодня нам надо ее разработать, потому что мы элементы, кварцевую трубку, закупаем в Соединенных Штатах. И сегодня с Минпромом мы все это проработали, думаю, что эту технологию отработаем в течение ближайших 1,5–2 лет и внедрим на нашем предприятии», — подчеркнул глава региона.