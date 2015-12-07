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Posted 7 декабря 2015, 16:00

Published 7 декабря 2015, 16:00

Modified 2 марта 2023, 16:38

Updated 2 марта 2023, 16:38

Виктор Басаргин рассказал Владимиру Путину о реализуемых в крае инвестиционных проектах

7 декабря 2015, 16:00
Сюжет
Владимир Путин
По прогнозу губернатора, при всех сложностях 2015 год будет более удачным, чем прошлый.

Сегодня, 7 декабря, на сайте кремля была опубликована информация о встрече президента России Владимира Путина с губернатором Пермского края Виктором Басаргиным, в ходе которой глава региона проинформировал главу государства о показателях промышленного производства в регионе за 2015 год и ходе реализации ряда проектов, в том числе в рамках специальных инвестиционных контрактов.

По прогнозу губернатора, при всех сложностях 2015 год будет более удачным, чем прошлый. «По объемам промышленного производства мы выйдем на чуть более 100%. Причем, если говорить по отраслям, то обрабатывающая промышленность дает нам плюс 8,5%, это вся оборонка, это все что связано с машиностроением. Двигатель ПД-14 — вы видели, каких успехов мы добились», — отметил губернатор.

Так же глава региона коснулся темы специнвестконтрактов. В частности, губернатор упомянул о подписании специнвестконтрактов с ПАО «Протоном-ПМ» по реализации проекта «Технополис «Новый Звездный», связанного ракетным двигателестроением, в рамках которого Пермский край подписал соглашение с «Роскосмосом».

«По «Фотонике» — одно из наших предприятий, тоже подписали специнвестконтракт, и есть определённое достижение — это волоконные изделия. Новое предприятие, которое запустили буквально год назад в рамках нашего инженерного форума. Вы помните, я говорил по поводу технологии: сегодня нам надо ее разработать, потому что мы элементы, кварцевую трубку, закупаем в Соединенных Штатах. И сегодня с Минпромом мы все это проработали, думаю, что эту технологию отработаем в течение ближайших 1,5–2 лет и внедрим на нашем предприятии», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также отметил, что по программе импортозамещения сегодня работает 28 пермских предприятий, и их продукция так же активно будет поставляться на экспорт.

#Политика#Владимир Путин#Виктор Басаргин#Путин и басаргин
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