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Posted 8 декабря 2015, 08:29

Published 8 декабря 2015, 08:29

Modified 2 марта 2023, 16:38

Updated 2 марта 2023, 16:38

#JeSuisDiesel. Российские полицейские вручили щенка Добрыню коллегам из Франции

8 декабря 2015, 08:29
Щенок заменит пса Дизеля, погибшего во время спецоперации по нейтрализации террористов после серии терактов в Париже.

Вчера, 7 декабря, в Посольстве Франции прошла церемония вручения щенка Добрыни в подарок от российских полицейских французским коллегам.

Овчарку передал послу Французской Республики в РФ Жану-Морису Риперу заместитель МВД РФ Игорь Зубов. Молодой Добрыня займет место служебной собаки Дизеля, погибшего в ходе спецоперации по нейтрализации террористов в Париже.

По словам статс-секретаря — заместителя министра, «люди рассматривают это событие как символ единства наших наций в вопросе непримиримой борьбы с терроризмом, один из шагов в направлении искоренении этого зла из нашей жизни».

Напомним, российские полицейские решили подарить своим французским коллегам щенка Добрыню после серии терактов в Париже. Собака должна заменить полицейскую овчарку Дизеля, который погиб во время антитеррористического рейда в пригороде Парижа. Собаку назвали в честь русского былинного богатыря Добрыни, который является воплощением силы, добра, воинской доблести и бескорыстной помощи.

Российские кинологи также присоединились к акции памяти пса Дизеля. Сотрудники правоохранительных органов выложили в соцсети фотографии, на которых они позируют со своими четвероногими коллегами и держат в руках табличку #JeSuisDiesel.

#Видео#Общество
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