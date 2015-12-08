JeSuisDiesel. Российские полицейские вручили щенка Добрыню коллегам из Франции

Posted 8 декабря 2015, 08:29
Published 8 декабря 2015, 08:29
Modified 2 марта 2023, 16:38
Updated 2 марта 2023, 16:38
Вчера, 7 декабря, в Посольстве Франции прошла церемония вручения щенка Добрыни в подарок от российских полицейских французским коллегам.
Овчарку передал послу Французской Республики в РФ Жану-Морису Риперу заместитель МВД РФ Игорь Зубов. Молодой Добрыня займет место служебной собаки Дизеля, погибшего в ходе спецоперации по нейтрализации террористов в Париже.
По словам статс-секретаря — заместителя министра, «люди рассматривают это событие как символ единства наших наций в вопросе непримиримой борьбы с терроризмом, один из шагов в направлении искоренении этого зла из нашей жизни».
Напомним, российские полицейские решили подарить своим французским коллегам щенка Добрыню после серии терактов в Париже. Собака должна заменить полицейскую овчарку Дизеля, который погиб во время антитеррористического рейда в пригороде Парижа. Собаку назвали в честь русского былинного богатыря Добрыни, который является воплощением силы, добра, воинской доблести и бескорыстной помощи.
Российские кинологи также присоединились к акции памяти пса Дизеля. Сотрудники правоохранительных органов выложили в соцсети фотографии, на которых они позируют со своими четвероногими коллегами и держат в руках табличку #JeSuisDiesel.