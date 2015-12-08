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Posted 8 декабря 2015, 12:01

Published 8 декабря 2015, 12:01

Modified 2 марта 2023, 16:38

Updated 2 марта 2023, 16:38

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» провел фестиваль для семей с детьми с ограниченными возможностями

8 декабря 2015, 12:01
На участие в мероприятии было подано 982 заявки из 29 районов Пермского края и Республики Башкортостан.

Дирекция фестиваля выиграла грант в конкурсе социальных и культурных проектов предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Отборочные этапы большого семейного мероприятия проводились в сентябре-октябре 2015 года в семи районах Пермского края: Чайковском, Усольском, Кунгурском, Пермском, Коми-Пермяцком округе, городах Лысьва и Чусовой.

Дети и их родители смогли проявить себя в четырех номинациях, таких как «Семейное сценическое искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Полоса препятствий» и «Кулинарное блюдо». Необычные концертные номера, творческие способности в вышивке, вязании и масса других талантов не остались без внимания жюри.

Выступлениям предшествовала тщательная подготовка. Лукойловцы Прикамья оказали помощь в организации отборочных этапов. Чтобы семьи смогли полностью раскрыть свои возможности, был предоставлен транспорт для проведения мастер-классов в районах.

Подарки победителям краевого конкурса в номинации «Семейное сценическое искусство» вручил представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.
Семьи Кадыровых из Чайковского, Рыбаковых из Березников и Затейкиных из Кунгура получили современные синтезаторы.

«Цель конкурса социальных и культурных проектов rомпании — поддержка важных для жителей края инициатив и эффективное использование средств общества. В этом году грантовый фонд конкурса составил 14 млн рублей. Было подано 982 заявки из 29 районов Пермского края и Республики Башкортостан. Средства на реализацию проектов получили 103 победителя», — отметил представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

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