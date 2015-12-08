«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» провел фестиваль для семей с детьми с ограниченными возможностями

Дети и их родители смогли проявить себя в четырех номинациях, таких как «Семейное сценическое искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Полоса препятствий» и «Кулинарное блюдо». Необычные концертные номера, творческие способности в вышивке, вязании и масса других талантов не остались без внимания жюри.