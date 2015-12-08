В Перми судебный пристав присвоила деньги 18 должников

Установлено, что с декабря 2013 года по февраль 2014 года девушка, принимая от должников оплату по квитанциям за штрафы, не вносила деньги на счет отдела судебных приставов, а присваивала себе. Таким образом от ее действий пострадали 18 человек, а украденная сумма составила 257 тыс. рублей.