В Перми судебный пристав присвоила деньги 18 должников

Posted 8 декабря 2015, 05:35
Published 8 декабря 2015, 05:35
Modified 2 марта 2023, 16:38
Updated 2 марта 2023, 16:38
В Перми 28-летняя бывшая сотрудница Федеральной службы судебных приставов предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств, сообщает следственный комитет.
Установлено, что с декабря 2013 года по февраль 2014 года девушка, принимая от должников оплату по квитанциям за штрафы, не вносила деньги на счет отдела судебных приставов, а присваивала себе. Таким образом от ее действий пострадали 18 человек, а украденная сумма составила 257 тыс. рублей.
Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Девушке грозит до шести лет лишения свободы и штраф.