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Posted 8 декабря 2015, 05:35

Published 8 декабря 2015, 05:35

Modified 2 марта 2023, 16:38

Updated 2 марта 2023, 16:38

В Перми судебный пристав присвоила деньги 18 должников

В Перми судебный пристав присвоила деньги 18 должников

8 декабря 2015, 05:35
Фото: Properm.ru.
Украденная сумма составила 257 тысяч рублей.

В Перми 28-летняя бывшая сотрудница Федеральной службы судебных приставов предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств, сообщает следственный комитет.

Установлено, что с декабря 2013 года по февраль 2014 года девушка, принимая от должников оплату по квитанциям за штрафы, не вносила деньги на счет отдела судебных приставов, а присваивала себе. Таким образом от ее действий пострадали 18 человек, а украденная сумма составила 257 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Девушке грозит до шести лет лишения свободы и штраф.

#Происшествия#Присвоение денежных средств
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