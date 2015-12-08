В Прикамье экс-глава поселения незаконно вырубил лес на три миллиона рублей

Установлено, что 30 сентября 2014 года мужчина, испугавшись возникновения лесных пожаров на подконтрольной ему территории, поручил муниципальному предприятию «Вильва-Водоканал» организовать противопожарную минерализованную полосу шириною 100 метров с последующей вырубкой кустарника и хвойного леса, что является незаконной рубкой леса. В результате он причинил материальный ущерб в размере трех млн рублей.