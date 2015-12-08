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Posted 8 декабря 2015, 03:54

Published 8 декабря 2015, 03:54

Modified 2 марта 2023, 16:38

Updated 2 марта 2023, 16:38

В Прикамье экс-глава поселения незаконно вырубил лес на три миллиона рублей

В Прикамье экс-глава поселения незаконно вырубил лес на три миллиона рублей

8 декабря 2015, 03:54
Фото: Properm.ru.
Причина вырубки — мнимая угроза распространения пожаров на подконтрольной территории.

В Александровске перед судом предстанет бывший глава Всеволодо-Вильвенского поселения, обвиняемый в превышении должностных полномочий, сообщает следственный комитет.

Установлено, что 30 сентября 2014 года мужчина, испугавшись возникновения лесных пожаров на подконтрольной ему территории, поручил муниципальному предприятию «Вильва-Водоканал» организовать противопожарную минерализованную полосу шириною 100 метров с последующей вырубкой кустарника и хвойного леса, что является незаконной рубкой леса. В результате он причинил материальный ущерб в размере трех млн рублей.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу. Бывшему главе поселения грозит до четырех лет лишения свободы и крупный штраф.

#Происшествия#Вырубка леса
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