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Posted 9 декабря 2015, 05:00

Published 9 декабря 2015, 05:00

Modified 2 марта 2023, 16:38

Updated 2 марта 2023, 16:38

АО «Газпром»: сход снега с крыши может привести к повреждению газопровода

9 декабря 2015, 05:00
Подобные ситуации ведут к тяжелым последствиям: отравлениям, пожарам, даже взрывам и отключению газоснабжения на время устранения аварии.

В связи с перепадом температур в декабре Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» просит пермяков соблюдать осторожность: при выходе из зданий обращать внимание на скопление наледи и сосулек на крышах.

Обрушение снега может повлечь за собой непоправимые последствия. При сходе снежных масс также возможно повреждение наружного газопровода. Это грозит деформацией или порывом газопровода с выходом газа, который может попасть в замкнутые объемы подъездов и квартир. Подобные ситуации ведут к тяжелым последствиям: отравлениям, пожарам, даже взрывам и отключению газоснабжения на время устранения аварии.

Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» призывает владельцев домов и сооружений, а также управляющие компании, обслуживающие жилые кварталы, своевременно чистить крыши зданий и не только над тротуарами, но и над газопроводами.

При запахе газа необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 04, 040, 104.

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