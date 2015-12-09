АО «Газпром»: сход снега с крыши может привести к повреждению газопровода

Обрушение снега может повлечь за собой непоправимые последствия. При сходе снежных масс также возможно повреждение наружного газопровода. Это грозит деформацией или порывом газопровода с выходом газа, который может попасть в замкнутые объемы подъездов и квартир. Подобные ситуации ведут к тяжелым последствиям: отравлениям, пожарам, даже взрывам и отключению газоснабжения на время устранения аварии.