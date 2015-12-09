Чудом не взорвалось. В Перми мусоровоз стрелой оборвал газопровод

Posted 9 декабря 2015, 13:28
Published 9 декабря 2015, 13:28
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
Вечером 8 декабря все оперативные службы были подняты по тревоге из-за обрыва газовой трубы. Как сообщают сотрудники службы спасения, водитель мусоровоза не опустил стрелу и начал движение. Стрелой он оборвал силовой кабель уличного освещения, газопровод и опору газопровода.
Спасатели уточняют, что взрыва не произошло по счастливой случайности, ведь оборванный провод находился как раз в месте перелома газовой трубы. Несколько ближайших домов остались без газоснабжения.