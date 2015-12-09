На Монастырской столкнулись ВАЗ и автобус: пострадали 2 человека

На перекрестке улиц Монастырская и Максима Горького произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщил корреспонденту Properm.ru начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Пермскому краю Андрей Нижегородов, авария произошла около четырёх часов дня. По предварительным данным, автобус №3 двигался по Монастырской. В это время со второстепенной улицы выехал ВАЗ-2114. На момент аварии пассажиров в автобусе не было.