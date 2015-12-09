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Posted 9 декабря 2015, 12:36

Published 9 декабря 2015, 12:36

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

На Монастырской столкнулись ВАЗ и автобус: пострадали 2 человека

9 декабря 2015, 12:36
Сюжет
Дтп
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автобусу, следовавшему по «главной».

На перекрестке улиц Монастырская и Максима Горького произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщил корреспонденту Properm.ru начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Пермскому краю Андрей Нижегородов, авария произошла около четырёх часов дня. По предварительным данным, автобус №3 двигался по Монастырской. В это время со второстепенной улицы выехал ВАЗ-2114. На момент аварии пассажиров в автобусе не было.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и «Скорой помощи». В ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир «четырнадцатой».

#Авто#Дтп
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