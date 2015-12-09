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Posted 9 декабря 2015, 03:39

Published 9 декабря 2015, 03:39

Modified 2 марта 2023, 16:38

Updated 2 марта 2023, 16:38

На трассе Пермь-Березники «ВАЗ» врезался в рейсовый автобус. Трое погибли

На трассе Пермь-Березники «ВАЗ» врезался в рейсовый автобус. Трое погибли

9 декабря 2015, 03:39
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
36-летний водитель легкового авто и два его пассажира скончались на месте.

Вчера, 8 декабря, около шести вечера на 144 км дороги Пермь-Березники, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус, который следовал из Березников в Пермь.

По данным пермской полиции, в результате ДТП 36-летний мужчина, находящийся за рулем «легковушки», а также два его пассажира скончались на месте. Пассажиры и водитель автобуса — не пострадали. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

#Авто#Дтп#Пермь-березники#Выезд на полосу встречного движения
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