На трассе Пермь-Березники «ВАЗ» врезался в рейсовый автобус. Трое погибли

Posted 9 декабря 2015, 03:39
Published 9 декабря 2015, 03:39
Modified 2 марта 2023, 16:38
Updated 2 марта 2023, 16:38
Вчера, 8 декабря, около шести вечера на 144 км дороги Пермь-Березники, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус, который следовал из Березников в Пермь.
По данным пермской полиции, в результате ДТП 36-летний мужчина, находящийся за рулем «легковушки», а также два его пассажира скончались на месте. Пассажиры и водитель автобуса — не пострадали. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.