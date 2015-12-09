Пермский путешественник Андрей Королев 14 декабря отправится в Антарктиду на поиски метеоритов

Как утверждают эксперты, в декабре-январе в Антарктиде погода наиболее благоприятна, однако не исключены сильные ветры до 80 метров в секунду. Несмотря на прочность специальной палатки, сшитой специально для экспедиции, сильный ветер может ее не только погнуть, но и сломать.