Пермский путешественник Андрей Королев 14 декабря отправится в Антарктиду на поиски метеоритов

Posted 9 декабря 2015, 05:52
Published 9 декабря 2015, 05:52
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
В понедельник, 14 декабря, доцент кафедры туризма географического факультета ПГНИУ Андрей Королев отправится в первую Российскую метеоритную экспедицию в Антарктиду в составе Российской Антарктической экспедиции. Команда состоит из шести человек, путешественник из Перми в ней будет отвечать за снаряжение и выживание экспедиции в суровых условиях Антарктиды.
Участники экспедиции будут исследовать участки «голубого льда» и искать метеориты в 100 км от российской станции «Новолазаревская», это расстояние ученым предстоит преодолеть на вездеходе. Конечной точкой маршрута станет горный массив Вольтат, где находятся участки «голубого льда» — прозрачных ледников, с которых мощные ветры сдувают снег. Метеориты здесь можно увидеть невооруженным глазом.
Как утверждают эксперты, в декабре-январе в Антарктиде погода наиболее благоприятна, однако не исключены сильные ветры до 80 метров в секунду. Несмотря на прочность специальной палатки, сшитой специально для экспедиции, сильный ветер может ее не только погнуть, но и сломать.
«В Гренландии или Арктике для защиты от ветра строят стены из кубов уплотненного снега, но в Антарктиде такого количества снега нет, так что при сильном ветре стоит либо надеяться на прочность палатки, либо искать защиты в горах», — поясняет путешественник.
Антарктическая метеоритная экспедиция, организованная Уральским федеральным университетом под руководством профессора Виктора Гроховского — первый в истории современной России научный проект по поиску метеоритного вещества на самом южном континенте. Экспедиция продлится 34 дня, 23 из которых пройдут в Антарктиде.