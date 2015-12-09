Пермячка, став героиней телевизионной программы, улетела в Прагу

Posted 9 декабря 2015, 08:57
Published 9 декабря 2015, 08:57
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
22-летняя пермячка Елена стала героиней программы «Барышня-крестьянка». Девушка учится на экономическом факультете, а по вечерам подрабатывает танцовщицей Go-Go в ночном клубе. В рамках проекта наша «простая сельская труженица» на три дня поменяется местами с «состоятельной светской штучкой», фотографом Юлией, которая живет в своем трехэтажном особняке в пригороде Праги.
«Я решила принять участие в проекте, потому что устала. Мне хотелось поменять атмосферу, обстановку. Было и страшно, и весело, и удивительно, и сложно. Но все это вместе оставило огромное впечатление и бурю эмоций. Я научилась многому, хочется дальше меняться, привносить в свою жизнь хорошие изменения, которые произошли со мной в Праге», — цитирует телеканал «Пятница» пермячку.