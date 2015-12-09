Пермячка, став героиней телевизионной программы, улетела в Прагу

«Я решила принять участие в проекте, потому что устала. Мне хотелось поменять атмосферу, обстановку. Было и страшно, и весело, и удивительно, и сложно. Но все это вместе оставило огромное впечатление и бурю эмоций. Я научилась многому, хочется дальше меняться, привносить в свою жизнь хорошие изменения, которые произошли со мной в Праге», — цитирует телеканал «Пятница» пермячку.