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Posted 9 декабря 2015, 08:57

Published 9 декабря 2015, 08:57

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

Пермячка, став героиней телевизионной программы, улетела в Прагу

9 декабря 2015, 08:57
22-летняя студентка и танцовщица Go-Go провела в Чехии три дня.

22-летняя пермячка Елена стала героиней программы «Барышня-крестьянка». Девушка учится на экономическом факультете, а по вечерам подрабатывает танцовщицей Go-Go в ночном клубе. В рамках проекта наша «простая сельская труженица» на три дня поменяется местами с «состоятельной светской штучкой», фотографом Юлией, которая живет в своем трехэтажном особняке в пригороде Праги.

«Я решила принять участие в проекте, потому что устала. Мне хотелось поменять атмосферу, обстановку. Было и страшно, и весело, и удивительно, и сложно. Но все это вместе оставило огромное впечатление и бурю эмоций. Я научилась многому, хочется дальше меняться, привносить в свою жизнь хорошие изменения, которые произошли со мной в Праге», — цитирует телеканал «Пятница» пермячку.

#Общество
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