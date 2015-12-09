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Posted 9 декабря 2015,, 14:35

Published 9 декабря 2015,, 14:35

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Прокуратура не нашла «пропаганды» в центре помощи представителям ЛГБТ*-сообщества

9 декабря 2015, 14:35
Частное лицо утверждает, что в центре склоняют несовершеннолетних к нетрадиционным сексуальным отношениям.
Сюжет
ЛГБТ

По жалобе частного лица прокуратура Ленинского района Перми провела проверку комьюнити-центра, предоставляющего услуги психологической и юридической помощи для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и трансгендеров, их родных и близких. Как сообщает «Российская ЛГБТ-сеть», во время проверки нарушений законодательства и «пропаганды» найдено не было.

Заявитель утверждал, что в центре осуществляется «незаконная деятельность международного движения ЛГБТ, связанная с пропагандой и склонением несовершеннолетних к нетрадиционным сексуальным отношениям».

Сотрудники прокуратуры и полиции приходили в центр с проверкой два раза. В первый раз был составлен акт о том, что в помещении находятся информационные материалы по ЛГБТ-тематике. Во время второго визита в комьюнити-центр пришли 14 человек. В это время в офисе проходил семинар по информационной безопасности в интернете. Без объяснения причин у участников встречи забрали телефоны, «перерыли имеющиеся в офисе документы, изучали содержимое личных компьютеров людей, оказавшихся в тот момент в комьюнити-центре».

 

Российская ЛГБТ-сеть: — Кричали, нецензурно выражались по поводу сексуальной ориентации присутствующих. Предположительно, в помещение они проникли, воспользовавшись универсальным ключом от домофона. Через два часа, взяв какие-то объяснения, сотрудники правоохранительных органов покинули помещение.

 

После этого представители сообщества заявили о неправомерных действиях сотрудников государственных органов, но нарушений в их действиях обнаружено не было.

* Движение признано экстремистским в России.

#Общество#ЛГБТ#Лгбт-движение
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