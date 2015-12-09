Прокуратура не нашла «пропаганды» в центре помощи представителям ЛГБТ*-сообщества

Posted 9 декабря 2015,, 14:35
Published 9 декабря 2015,, 14:35
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
По жалобе частного лица прокуратура Ленинского района Перми провела проверку комьюнити-центра, предоставляющего услуги психологической и юридической помощи для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и трансгендеров, их родных и близких. Как сообщает «Российская ЛГБТ-сеть», во время проверки нарушений законодательства и «пропаганды» найдено не было.
Заявитель утверждал, что в центре осуществляется «незаконная деятельность международного движения ЛГБТ, связанная с пропагандой и склонением несовершеннолетних к нетрадиционным сексуальным отношениям».
Сотрудники прокуратуры и полиции приходили в центр с проверкой два раза. В первый раз был составлен акт о том, что в помещении находятся информационные материалы по ЛГБТ-тематике. Во время второго визита в комьюнити-центр пришли 14 человек. В это время в офисе проходил семинар по информационной безопасности в интернете. Без объяснения причин у участников встречи забрали телефоны, «перерыли имеющиеся в офисе документы, изучали содержимое личных компьютеров людей, оказавшихся в тот момент в комьюнити-центре».
После этого представители сообщества заявили о неправомерных действиях сотрудников государственных органов, но нарушений в их действиях обнаружено не было.
* Движение признано экстремистским в России.