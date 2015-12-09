Прокуратура не нашла «пропаганды» в центре помощи представителям ЛГБТ*-сообщества

Сотрудники прокуратуры и полиции приходили в центр с проверкой два раза. В первый раз был составлен акт о том, что в помещении находятся информационные материалы по ЛГБТ-тематике. Во время второго визита в комьюнити-центр пришли 14 человек. В это время в офисе проходил семинар по информационной безопасности в интернете. Без объяснения причин у участников встречи забрали телефоны, «перерыли имеющиеся в офисе документы, изучали содержимое личных компьютеров людей, оказавшихся в тот момент в комьюнити-центре».