Судебные приставы просят помочь в розыске девочек 5 и 7 лет

Posted 9 декабря 2015, 07:31
Published 9 декабря 2015, 07:31
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
Судебные приставы Владимирской области просят оказать содействие в розыске несовершеннолетних детей — 5-летней Валентины Гулько и 7-летней Василисы Гулько.
Суд постановил передать детей отцу, но где сейчас находятся дети — неизвестно. Предполагается, что мать могла увезти девочек из Владимирской области. Всех, кто обладает информацией о детях, просят обращаться по телефонам, указанным на сайте.