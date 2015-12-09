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Posted 9 декабря 2015, 07:31

Published 9 декабря 2015, 07:31

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

Судебные приставы просят помочь в розыске девочек 5 и 7 лет

9 декабря 2015, 07:31
Предположительно, мать незаконно увезла их из Владимирской области.

Судебные приставы Владимирской области просят оказать содействие в розыске несовершеннолетних детей — 5-летней Валентины Гулько и 7-летней Василисы Гулько.

Суд постановил передать детей отцу, но где сейчас находятся дети — неизвестно. Предполагается, что мать могла увезти девочек из Владимирской области. Всех, кто обладает информацией о детях, просят обращаться по телефонам, указанным на сайте.

#Происшествия
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