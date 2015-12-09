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Posted 9 декабря 2015, 08:58

Published 9 декабря 2015, 08:58

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

В штате Флорида аллигатор съел прятавшегося в озере подозреваемого в грабеже

9 декабря 2015, 08:58
Предположительно, подозреваемый прятался в озере от помощника шерифа со служебными собаками.

Во Флориде мужчину, подозреваемого в ограблении домов, предположительно убил аллигатор в озере. Об этом вчера вечером, 8 декабря, сообщил Reuters.

13 ноября от жителей поселка Бэрфут-Бэй поступило сообщение о том, что двое подозрительных мужчин ходят возле их домов. Полицейским не удалось их задержать сразу, после чего началась операция по поимке.

Подозреваемых преследовали помощники шерифа со служебными собаками. В мероприятиях по розыску преступников также был задействован вертолет, однако подозреваемых задержать не смогли.

В то же время сразу после этих событий 22-летний Мэтью Риггинс пропал без вести. Спустя десять дней его тело было найдено в озере. По словам местного шерифа, тело погибшего караулил «агрессивный аллигатор». Вскрытие показало, что Риггинс утонул после атаки рептилии. В желудке аллигатора, длина которого составляла 3,4 метра, были обнаружены части тела человека.

По данным издания, Риггинс предупредил свою подругу о том, что идет грабить дома жителей поселка вечером 13 ноября, а затем успел сообщить, что его преследуют помощники шерифа. «Я думаю, что он прятался, — ответил шериф на вопрос, как Риггинс мог оказаться в озере, — Неплохая идея — если гонятся собаки, зайти в воду».

#В мире#Сша#Флорида#Аллигатор
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