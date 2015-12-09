В штате Флорида аллигатор съел прятавшегося в озере подозреваемого в грабеже

В то же время сразу после этих событий 22-летний Мэтью Риггинс пропал без вести. Спустя десять дней его тело было найдено в озере. По словам местного шерифа, тело погибшего караулил «агрессивный аллигатор». Вскрытие показало, что Риггинс утонул после атаки рептилии. В желудке аллигатора, длина которого составляла 3,4 метра, были обнаружены части тела человека.