В штате Флорида аллигатор съел прятавшегося в озере подозреваемого в грабеже

Posted 9 декабря 2015, 08:58
Published 9 декабря 2015, 08:58
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
Во Флориде мужчину, подозреваемого в ограблении домов, предположительно убил аллигатор в озере. Об этом вчера вечером, 8 декабря, сообщил Reuters.
13 ноября от жителей поселка Бэрфут-Бэй поступило сообщение о том, что двое подозрительных мужчин ходят возле их домов. Полицейским не удалось их задержать сразу, после чего началась операция по поимке.
Подозреваемых преследовали помощники шерифа со служебными собаками. В мероприятиях по розыску преступников также был задействован вертолет, однако подозреваемых задержать не смогли.
В то же время сразу после этих событий 22-летний Мэтью Риггинс пропал без вести. Спустя десять дней его тело было найдено в озере. По словам местного шерифа, тело погибшего караулил «агрессивный аллигатор». Вскрытие показало, что Риггинс утонул после атаки рептилии. В желудке аллигатора, длина которого составляла 3,4 метра, были обнаружены части тела человека.
По данным издания, Риггинс предупредил свою подругу о том, что идет грабить дома жителей поселка вечером 13 ноября, а затем успел сообщить, что его преследуют помощники шерифа. «Я думаю, что он прятался, — ответил шериф на вопрос, как Риггинс мог оказаться в озере, — Неплохая идея — если гонятся собаки, зайти в воду».