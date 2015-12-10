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Posted 10 декабря 2015, 08:03

Published 10 декабря 2015, 08:03

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

Ответ «Крепкому орешку». Герой боевиков Стивен Сигал прорекламирует российский банк

10 декабря 2015, 08:03
Билборды с его фотографиями могут появиться в Перми.

Американский актер Стивен Сигал может стать лицом рекламной кампании СКБ-банка. Вчера он побывал в столичном офисе банка.

Как сообщат портал 66.ru со ссылкой на свои источники, актер станет лицом новой рекламной кампании СКБ-банка в следующем году. Скорее всего, с его участием снимут телевизионные ролики, а его фотографии появятся на билбордах. К тому же не исключено, что звезда Голливуда проедет в рамках рекламной акции по городам присутствия банка. В Перми у СКБ-банка 12 филиалов.

В начале 2014 года с подачи вице-премьера Дмитрия Рогозина Стивена Сигала хотели привлечь в качестве лица российского оружейного бренда «Калашников». Предполагалось, что реклама с актером, известным ролями в боевиках, укрепит позиции завода в США. Однако дальше разговоров дело не пошло.

Напомним, голливудский актер уже становился лицом рекламной компании российского банка. «Крепкий орешек» Брюс Уиллис рекламировал банк «Траст». Альфа-Банк запустил рекламную кампанию по продвижению второй версии интернет-банкинга, лицом которого стал Роберт Дауни младший в образе Тони Старка.

#Банки
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