Ответ «Крепкому орешку». Герой боевиков Стивен Сигал прорекламирует российский банк

Как сообщат портал 66.ru со ссылкой на свои источники, актер станет лицом новой рекламной кампании СКБ-банка в следующем году. Скорее всего, с его участием снимут телевизионные ролики, а его фотографии появятся на билбордах. К тому же не исключено, что звезда Голливуда проедет в рамках рекламной акции по городам присутствия банка. В Перми у СКБ-банка 12 филиалов.