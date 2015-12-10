При восхождении на Эльбрус со склона упал 70-летний пермяк

Сегодня утром, 10 декабря, на горе Эльбрус начались поисково-спасательные работы на высоте 4,6 тыс. метров. По предварительной информации, после падения получил травмы турист из Перми. Как сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, на место происшествия выехали шесть спасателей.