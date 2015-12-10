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Posted 10 декабря 2015, 12:25

Published 10 декабря 2015, 12:25

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

При восхождении на Эльбрус со склона упал 70-летний пермяк

10 декабря 2015, 12:25
Спасатели доставили его в больницу с помощью вертолета. Сейчас ему оказывают помощь врачи.

Сегодня утром, 10 декабря, на горе Эльбрус начались поисково-спасательные работы на высоте 4,6 тыс. метров. По предварительной информации, после падения получил травмы турист из Перми. Как сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, на место происшествия выехали шесть спасателей.

В 10:29 с помощью легкомоторного коммерческого вертолета «Еврокоптер» пострадавшего эвакуировали. Вертолет приземлился в поселке Терскол, пермяк был передан врачам «Скорой помощи».

Как пишет «Российская газета», мужчине в этом году исполнилось 70 лет. На вершину Эльбруса он отправился вместе со своим земляком. Группа, как полагалось, зарегистрировалась в поисково-спасательной службе.

#Происшествия#Турист
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