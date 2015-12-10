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Posted 10 декабря 2015, 07:06

Published 10 декабря 2015, 07:06

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

Во время семейной ссоры житель Закамска убил тёщу

10 декабря 2015, 07:06
Сюжет
Жесть
В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

В Перми по подозрению в убийстве был задержан 41-летний мужчина. Как сообщает полиция, в Закамске женщина обнаружила свою 58-летнюю мать с многочисленными травмами и переломами. На место происшествия прибыли врачи «Скорой помощи» и следственно-оперативная группа.

Опросив соседей и возможных свидетелей, следователи сделали вывод, что к преступлению может быть причастен зять погибшей. Возле дома подозреваемого была организована засада, а на следующий день его задержали. Пострадавшая неделю провела в реанимации, но её жизнь спасти не удалось.

По предварительной информации, мотивом преступления стал конфликт из-за неприязни к женщине. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в следственный комитет.

#Видео#Происшествия#Жесть
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