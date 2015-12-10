Во время семейной ссоры житель Закамска убил тёщу

Опросив соседей и возможных свидетелей, следователи сделали вывод, что к преступлению может быть причастен зять погибшей. Возле дома подозреваемого была организована засада, а на следующий день его задержали. Пострадавшая неделю провела в реанимации, но её жизнь спасти не удалось.