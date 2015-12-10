Водитель ВАЗа, насмерть сбивший в Перми 30-летнего мотоциклиста, не смог обжаловать приговор

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного за смертельное ДТП на Комсомольском проспекте. 21 октября ему был вынесен приговор в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении и компенсации морального вреда брату погибшего в размере 600 тыс. рублей. Как сообщил представитель пермского отделения Ассоциация юристов России Александр Сидоров, приговор был оставлен без изменения.