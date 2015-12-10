Водитель ВАЗа, насмерть сбивший в Перми 30-летнего мотоциклиста, не смог обжаловать приговор

Posted 10 декабря 2015, 10:24
Published 10 декабря 2015, 10:24
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного за смертельное ДТП на Комсомольском проспекте. 21 октября ему был вынесен приговор в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении и компенсации морального вреда брату погибшего в размере 600 тыс. рублей. Как сообщил представитель пермского отделения Ассоциация юристов России Александр Сидоров, приговор был оставлен без изменения.
Напомним, ДТП произошло 1 сентября 2015 года в 22:40 на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Краснова. По данным госавтоинспекции, ВАЗ-2109 под управлением молодого человека 1994 года рождения сбил мотоциклиста 1985 года рождения. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.
Родственники сбитого мотоциклиста также пытались обжаловать размер компенсации морального вреда. Они требовали взыскать с виновника ДТП 3 млн рублей, но суд отклонил жалобу.
Сидоров также уточняет, что в 2012 году водитель ВАЗ привлекался к уголовной ответственности, ему был назначен условный срок.