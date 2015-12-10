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Posted 10 декабря 2015, 03:29

Published 10 декабря 2015, 03:29

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

Житель Прикамья осужден за порку ремнем своей 15-летней дочери

Житель Прикамья осужден за порку ремнем своей 15-летней дочери

10 декабря 2015, 03:29
Фото: Properm.ru.
Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Следственным отделом города Добрянки установлено, что с января по июнь этого года 52-летний житель во время конфликтов со своей 15-летней дочерью систематически избивал ее как руками, так и ремнём, сообщает портал «Зори Плюс».

Суд признал мужчину виновным по ст. 117 УК РФ, ч. 2, п. «г» (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего). Приговором Добрянского районного суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

#Происшествия
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