Житель Прикамья осужден за порку ремнем своей 15-летней дочери

Posted 10 декабря 2015, 03:29
Published 10 декабря 2015, 03:29
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
Следственным отделом города Добрянки установлено, что с января по июнь этого года 52-летний житель во время конфликтов со своей 15-летней дочерью систематически избивал ее как руками, так и ремнём, сообщает портал «Зори Плюс».
Суд признал мужчину виновным по ст. 117 УК РФ, ч. 2, п. «г» (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего). Приговором Добрянского районного суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.