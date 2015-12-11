Депутат из Чусовского района обвиняется в угрозе убийством

Posted 11 декабря 2015, 13:22
Published 11 декабря 2015, 13:22
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
Следственным отделом по городу Чусовой завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Чусовой, депутата Совета депутатов Скальнинского сельского поселения Чусовского района Пермского края. Он обвиняется в совершении в угрозе убийством.
Как сообщает СУ СКР, по версии следствия, депутат во время ссоры, нанес побои 35-летнему жителю города Перми. После этого, вооружившись охотничьим ружьем, прицелился в потерпевшего и высказал угрозу убийством, которую мужчина в сложившейся ситуации воспринял реально.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.