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Posted 11 декабря 2015, 13:22

Published 11 декабря 2015, 13:22

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

Депутат из Чусовского района обвиняется в угрозе убийством

Депутат из Чусовского района обвиняется в угрозе убийством

11 декабря 2015, 13:22
Фото: Properm.ru.
Мужчина прицелился из ружья и высказал угрозу убийством, которую потерпевший воспринял реально.

Следственным отделом по городу Чусовой завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Чусовой, депутата Совета депутатов Скальнинского сельского поселения Чусовского района Пермского края. Он обвиняется в совершении в угрозе убийством.

Как сообщает СУ СКР, по версии следствия, депутат во время ссоры, нанес побои 35-летнему жителю города Перми. После этого, вооружившись охотничьим ружьем, прицелился в потерпевшего и высказал угрозу убийством, которую мужчина в сложившейся ситуации воспринял реально.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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