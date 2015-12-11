Депутат из Чусовского района обвиняется в угрозе убийством

Как сообщает СУ СКР, по версии следствия, депутат во время ссоры, нанес побои 35-летнему жителю города Перми. После этого, вооружившись охотничьим ружьем, прицелился в потерпевшего и высказал угрозу убийством, которую мужчина в сложившейся ситуации воспринял реально.