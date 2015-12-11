УБРиР и «TIM CONNECT» разработали мобильное приложение, позволяющее контролировать расходы

Кроме информирования по транзакциям, сервис выполняет функцию личного финансового аналитика. Так, приложение анализирует все операции по банковской карте, и каждый месяц предоставляет статистику по расходам. Клиент получает подробные отчеты и графики, где наглядно продемонстрировано, на какие цели он тратил больше всего: например, покупка одежды, посиделки в кафе, красота и здоровье. В связи с этим, клиент может планировать свой бюджет, контролировать расходы и экономить.