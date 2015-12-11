УБРиР и «TIM CONNECT» разработали мобильное приложение, позволяющее контролировать расходы

Posted 11 декабря 2015, 11:37
Published 11 декабря 2015, 11:37
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
Уральский банк реконструкции и развития совместно с компанией «TIM CONNECT» разработал для частных клиентов мобильное приложение «Мой счет», позволяющее удобно и легко контролировать свои расходы.
Новый сервис будет информировать клиента обо всех операциях, совершенных по карте. Но теперь вместо привычных SMS-сообщений на телефон будут приходить PUSH-уведомления в приложение. Такой сервис существенно сэкономит мобильный интернет-трафик пользователя, потому что работа в программе возможна в режиме офф-лайн. В случае если в течение минуты клиент не получит PUSH сообщение, ему отправляется SMS.
Кроме информирования по транзакциям, сервис выполняет функцию личного финансового аналитика. Так, приложение анализирует все операции по банковской карте, и каждый месяц предоставляет статистику по расходам. Клиент получает подробные отчеты и графики, где наглядно продемонстрировано, на какие цели он тратил больше всего: например, покупка одежды, посиделки в кафе, красота и здоровье. В связи с этим, клиент может планировать свой бюджет, контролировать расходы и экономить.
«Мы с командой каждый день занимаемся поиском и развитием технологий, которые сделают УБРиР максимально простым и удобным для клиента. С приложением «Мой счет» клиент получает персонального и очень удобного менеджера расходов с возможностью в реальном времени видеть остатки по своим счетам, кредитам, вкладам. В текущей экономической ситуации клиент получит уникальный инструмент для финансового планирования, а значит, сможет на кончике пальцев, оптимизировать свой семейный бюджет», - говорит руководитель дирекции стратегического развития информационных технологий УБРиР Михаил Свердлов.
Установить приложение можно, предварительно скачав его на App Store или Play Market. После инсталляции необходимо ввести номер телефона и подтвердить его при помощи кода из SMS. Все имеющиеся у клиента карты УБРиР, при оформлении которых был указан номер телефона, будут автоматически «привязаны» к приложению. Идентификация пользователя осуществляется по номеру его мобильного телефона, привязанного к карте счета.
Логическим продолжением стало взаимодействие с клиентом через легкое мобильное информационное приложение и push-информирование. Такой сервис даст возможность сэкономить мобильный интернет-трафик пользователей, потому что работа в программе возможна в режиме офф-лайн, а технология push-уведомлений значительно дешевле SMS. Клиент получит мобильное приложение с персональным менеджером расходов, возможностью в реальном времени видеть остатки по своим счетам, кредитам, вкладам.
«Мы рады представить клиентам УБРиР новый канал безопасного общения со своим банком, который к тому же автоматически анализирует расходы, что, согласитесь, важно в период кризиса. Для компании TIM CONNECT сотрудничество с УБРиР — важный этап в реализации стратегии создания безопасных и экономичных для банков каналов уведомления клиентов», - сказал генеральный директор TIM CONNECT Владислав Королёв.