В Прикамье осудят рецидивиста за избиение сожительницы и изнасилование ее сестры

Posted 11 декабря 2015, 11:18
Published 11 декабря 2015, 11:18
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
Чердынским следственным отделом закончено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого жителя города Красновишерска, обвиняемого в истязании своей сожительницы и изнасиловании ее сестры.
Как сообщает СУ СКР, по версии следствия, обвиняемый систематического избивал свою сожительницу. Кроме того, вечером 6 сентября 2015, обвиняемый подавил сопротивление сестры своей сожительницы и изнасиловал её.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.