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Posted 11 декабря 2015, 11:18

Published 11 декабря 2015, 11:18

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

В Прикамье осудят рецидивиста за избиение сожительницы и изнасилование ее сестры

В Прикамье осудят рецидивиста за избиение сожительницы и изнасилование ее сестры

11 декабря 2015, 11:18
Фото: Properm.ru.
На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Чердынским следственным отделом закончено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого жителя города Красновишерска, обвиняемого в истязании своей сожительницы и изнасиловании ее сестры.

Как сообщает СУ СКР, по версии следствия, обвиняемый систематического избивал свою сожительницу. Кроме того, вечером 6 сентября 2015, обвиняемый подавил сопротивление сестры своей сожительницы и изнасиловал её.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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