«В гармонии с природой». В Перми подвели итоги достижений в сфере экологии

«Вопрос охраны окружающей среды очень актуален для нашего региона. У нас много природных ресурсов, много промышленных предприятий, следствием этого является воздействие предприятий на окружающую среду. Благодаря совместным усилиям мы наблюдаем значительные успехи в этой отрасли. За последние несколько лет наблюдаются тенденции снижения загрязнения атмосферного воздуха, — подвела итоги начальник управления по охране окружающей среды, — Сложнее дело обстоит с водными объектами, но совместными усилиями в рамках федеральной программы «Охрана окружающей среды» строительство очистных сооружений начнется в следующем году. Еще одна важная проблема, о которой нельзя молчать, — проблема отходов. Выезжая на прогулку, все мы видим красивые места, заваленные мусором. На уровне Российской Федерации сейчас меняется законодательство, со следующего года ответственность за отходы будет лежать на субъектах РФ. Это поможет решить нашу общую проблему».