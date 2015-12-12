«В гармонии с природой». В Перми подвели итоги достижений в сфере экологии

Posted 12 декабря 2015, 06:00
Published 12 декабря 2015, 06:00
Modified 2 марта 2023, 16:41
Updated 2 марта 2023, 16:41
В этом году акция прошла уже в 22-й раз, в ней приняли участие 42 муниципальных района и городских округа края. Представители этих территорий встретились на форуме во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина 25 ноября, чтобы поделиться результатами своей работы.
За год муниципалитеты провели массу мероприятий по очистке территорий от мусора, включая проверки хозяйствующих субъектов, принятие мер административного воздействия, работу «горячих» телефонов надзорных органов. Одной из самых важных составляющих по традиции стали мероприятия, связанные с оздоровлением окружающей среды — уборка территорий, ликвидация несанкционированных свалок, очистка берегов рек, благоустройство родников, а также конкурсы и научно-просветительские конференции.
В крае прошло более 8 тыс. событий, связанных с оздоровлением окружающей среды. В них участвовали представители учебных учреждений, заповедников, общественных организаций. К акции присоединились и промышленные предприятия, которые провели мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и формирование экологической культуры сотрудников.
«Экологи провели 3736 рейдов и проверок, в Прикамье стало на 380 тыс. деревьев больше, от мусора очистили 342 км берегов русел рек, — внушающие цифры привела в своем докладе начальник управления по охране окружающей среды Людмила Харун.
Следующим слово взял главный эколог ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Михаил Ходяшев. Он рассказал, что в этом году на заводе сделан мощный рывок в природоохранной деятельности — завершено строительство комплекса глубокой переработки.
«Вопрос охраны окружающей среды очень актуален для нашего региона. У нас много природных ресурсов, много промышленных предприятий, следствием этого является воздействие предприятий на окружающую среду. Благодаря совместным усилиям мы наблюдаем значительные успехи в этой отрасли. За последние несколько лет наблюдаются тенденции снижения загрязнения атмосферного воздуха, — подвела итоги начальник управления по охране окружающей среды, — Сложнее дело обстоит с водными объектами, но совместными усилиями в рамках федеральной программы «Охрана окружающей среды» строительство очистных сооружений начнется в следующем году. Еще одна важная проблема, о которой нельзя молчать, — проблема отходов. Выезжая на прогулку, все мы видим красивые места, заваленные мусором. На уровне Российской Федерации сейчас меняется законодательство, со следующего года ответственность за отходы будет лежать на субъектах РФ. Это поможет решить нашу общую проблему».
На следующий день в том же зале Дворца культуры им. Ю.А. Гагарина на научно-практическую конференцию собрались юные экологи школ Индустриального района краевого центра — участники открытого конкурса «Пермь-мастерская будущего», который д проводит предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Впервые конкурс прошел в 2007 году. По признанию специалистов, за девять лет конкурс превратился в настоящий бренд Перми, а предприятие за организацию конкурса дважды признано лауреатом национальной премии «ЭкоМир».
На научно-практической конференции по итогам 2015 года ученики школ района отчитались о работе в проектах.
Ученица 11 класса школы №132 Майя Иванова работала над проектом «Экологическая тропа. Дорога домой», реализация которого началась еще в 2013 году.
«На экологической тропе мы изучали грибы, растения, птиц и водных животных. Участники проекта делились на исследовательские группы, и каждая собирала материал в виде различных данных и наблюдений, потом мы все обрабатывали и объединяли в научной работе. Вообще идея проекта родилась давно, Черняевский лес — жемчужина города, и мне показалось, что было бы неплохо рассказать детям о том, что есть в лесу, объяснить, почему его нужно сохранять и беречь. Кроме того в рамках этой работы мы проводили природоохранные акции, вывозили мусор и валежник, очищали лес и водоемы», — рассказала Майя.
Ещ един проект, завоевавший особую симпатию юных экологов и руководителей проектов, собравшихся в зале, представили Виктор Головнин и Эдуарда Шапова. На крыше школы дети организовали настоящую пасеку. Главная задача проекта — оценить состояние окружающей среды с помощью химического анализа полученного меда. «Мы начали работать над проектом летом 2014 года. Сейчас у нас две семьи, в каждой примерно по 100 тыс. пчел», — рассказала Эдуарда.
Проверять ульи зимой достаточно 1–2 раза в неделю, а летом ребята приходили на собственную пасеку по 4–5 раз в день. «Мы считали прилет и улет пчел, записывали данные по прилетам с пыльцой и без. Она яркая, ее обычно видно на лапках. Это помогло нам разобраться, как погода влияет на принос пыльцы», — пояснила Эдуарда.