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Posted 13 декабря 2015, 05:18

Published 13 декабря 2015, 05:18

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

В Перми пьяный водитель вылетел на «встречку». Пострадал трехлетний малыш

В Перми пьяный водитель вылетел на «встречку». Пострадал трехлетний малыш

13 декабря 2015, 05:18
Фото: properm.ru.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку

Вчера в Кировском районе города Перми в 18:20 произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, по предварительной информации, пьяный водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. В результате автоаварии пострадали пассажиры «четырнадцатой», это девушка 1989 года рождения и мальчик 2012 года рождения. Также был травмирован пассажир «пятнадцатой», мужчина 1977 года рождения.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

#Авто#Пьяный за рулем
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