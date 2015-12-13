В Перми пьяный водитель вылетел на «встречку». Пострадал трехлетний малыш

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, по предварительной информации, пьяный водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. В результате автоаварии пострадали пассажиры «четырнадцатой», это девушка 1989 года рождения и мальчик 2012 года рождения. Также был травмирован пассажир «пятнадцатой», мужчина 1977 года рождения.